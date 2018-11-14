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Ömer Seyfettin hikâyeleri çizgi roman oldu

Türk Edebiyat Vakfı yayımlamış olduğu basın bülteninde, milli hikâyeciliğimizin öncü isimlerinden Ömer Seyfettin'in çok sevilen hikâyelerinin çizgi roman olarak yayımlandığını duyurdu.

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:25
Ömer Seyfettin hikâyeleri çizgi roman oldu

Türk edebiyatında bir ilk...

Son aylarda birbiri ardınca önemli faaliyetlere imza atan Türk Edebiyatı Vakfı, 2018 programlarına da çok hızlı bir giriş yaptı.

Vakfın yayınlarını çeşitlendirmek için kolları sıvayan yöneticiler milli hikâyeciliğimizin öncü isimlerinden Ömer Seyfettin'in hikâyelerini çizgi roman olarak yayımladı.

Hikâyelere Yücel Kaya dokunuşu

Yazarın çok sevilen "Kaşağı", "Pembe İncili Kaftan", "Perili Köşk", "Kütük", "İlk Namaz" ve "Forsa" isimli hikâyeleri, sadeleştirilmiş halleri ile okurlara sunuldu. İlköğretim seviyesindeki çocuklara okuma zevki kazandırma iddiasıyla hazırlanan hikâyeleri yazar ve ressam Yücel Kaya resmetti, metinleri ise hikâyeci ve eğitmen Erhan Genç hazırladı.

Sürpriz projeler hedefleniyor

Yayınevi, önümüzdeki günlerde sürpriz projelerle okurlarına yeni kitaplar kazandırmayı hedefliyor.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 16:25
  1. Türk Edebiyatı Vakfı
  2. Ömer Seyfettin
  3. Kaşağı
  4. Pembe İncili Kaftan
  5. Perili Köşk
  6. Kütük
  7. İlk Namaz
  8. Forsa
  9. yazar ve ressam Yücel Kaya
  10. hikâyeci ve eğitmen Erhan Genç
  11. çizgi roman
  12. Ömer Seyfettin hikâyeleri

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