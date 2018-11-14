Ömer Seyfettin hikâyeleri çizgi roman oldu
Türk Edebiyat Vakfı yayımlamış olduğu basın bülteninde, milli hikâyeciliğimizin öncü isimlerinden Ömer Seyfettin'in çok sevilen hikâyelerinin çizgi roman olarak yayımlandığını duyurdu.14 Kasım 2018 Çarşamba 16:25
Türk edebiyatında bir ilk...
Son aylarda birbiri ardınca önemli faaliyetlere imza atan Türk Edebiyatı Vakfı, 2018 programlarına da çok hızlı bir giriş yaptı.
Vakfın yayınlarını çeşitlendirmek için kolları sıvayan yöneticiler milli hikâyeciliğimizin öncü isimlerinden Ömer Seyfettin'in hikâyelerini çizgi roman olarak yayımladı.
Hikâyelere Yücel Kaya dokunuşu
Yazarın çok sevilen "Kaşağı", "Pembe İncili Kaftan", "Perili Köşk", "Kütük", "İlk Namaz" ve "Forsa" isimli hikâyeleri, sadeleştirilmiş halleri ile okurlara sunuldu. İlköğretim seviyesindeki çocuklara okuma zevki kazandırma iddiasıyla hazırlanan hikâyeleri yazar ve ressam Yücel Kaya resmetti, metinleri ise hikâyeci ve eğitmen Erhan Genç hazırladı.
Sürpriz projeler hedefleniyor
Yayınevi, önümüzdeki günlerde sürpriz projelerle okurlarına yeni kitaplar kazandırmayı hedefliyor.
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