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Ömer Halisdemir vurmuştu! İşte darbeci Semih Terzi'nin son anları

15 Temmuz hain darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı teslim almak için gelen ve kahraman Ömer Halisdemir tarafından vurulan darbeci general Semih Terzi'nin GATA'daki son anları güvenlik kameralarına yansıdı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:26

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında yönetimi ele geçirmek üzere geldiği Özel Kuvvetler Komutanlığında (ÖKK) Ömer Halisdemir tarafından vurulan cuntacı general Semih Terzi'nin son anları, darbeciler tarafından götürüldüğü GATA'da güvenlik kameralarına yansıdı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sorumluluğunda bulunan Silopi Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nden önce Diyarbakır'a, buradan da CASA uçağıyla Ankara'ya gelen Semih Terzi, yönetimi devralmak üzere emrindeki askerlerle Gölbaşı'ndaki ÖKK'ye geçti.

Burada eski albay Ümit Bak, eski yarbay Mehmet Ali Çelik, eski astsubay Turgay Usanmaz ve sivil kıyafetli eski astsubay Ali Kapucu tarafından karşılanan Terzi, karargah binası önüne geldiği sırada, Astsubay Ömer Halisdemir tarafından saat 02.16'da tabancayla vuruldu.

Karargah binasına taşındı

Karargah binasının yanındaki ağaçlık alana doğru koşan Halisdemir, Terzi ile hareket eden darbecilerce şehit edildi. Halisdemir'in sağ tarafından yaklaşıp 3-4 kez ateş ettiği Semih Terzi ise sıhhiyeciler Ali Kapucu ve Hüseyin Oğuz'un müdahalesinin ardından Ümit Bak'ın emriyle karargah binasına taşındı.

Binada bir odaya alınan Terzi'ye, serum bağlanıp bandaj uygulandı. Terzi, bir grup asker tarafından çarşafa konularak saat 02.50'de karargah binasından çıkarılıp GATA'ya nakledilmek üzere helikoptere alındı.

Eski pilot binbaşı Dursun Varlı ve eski pilot yüzbaşı Özalp Yeşil'in kullandığı helikoptere, Ali Kapucu ve Hüseyin Oğuz'un yanı sıra Fatih Şahin, Hasan Aksoy ve Terzi'nin emir astsubayı Ahmet Kara refakatçı olarak bindi.

Terzi'yi taşıyan helikopter saat 03.01'de GATA'ya ulaştı. Yaralı haldeki Terzi, ambulansa alınarak kısa sürede hastanenin acil servisine getirildi. Hastanenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüye göre bu sırada acil servis girişinde hareketlilik yaşandı.

Saat 03.13'te sivil kıyafetli Ali Kapusuz'un ittiği bir sedyeyle taşınırken görülen Semih Terzi'ye bir doktor tarafından kalp masajı yapıldı.

Cuntacı hain, en son hastanenin yoğun bakım ünitelerinin bulunduğu koridorda bir odaya alınırken güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın ardından firar eden ve Beypazarı'nda FETÖ'nün hücre evine yapılan baskında yakalanan Ali Kapucu, savunmasında, "Vurulma anından ölüm anına kadar devamlı Semih Terzi'nin yanındaydım. Ölüm haberini etrafta bulunanlara ben verdim." dedi.

Fatih Şahin ise savunmasında, Semih Terzi'nin helikopterden indirilirken hayati fonksiyonlarının oldukça zayıf olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:26
  1. Diyarbakır
  2. Ankara
  3. Semih Terzi
  4. ömer halisdemir
  5. 15 temmuz

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