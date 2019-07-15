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Ömer Halisdemir kimdir? 15 Temmuz Şehit Ömer Halisdemir

15 Temmuz'da Ömer Halisdemir kimdir? arama motorunda araştırılıyor. Ömer Halisdemir, 15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren ve kendi canını vatan uğruna veren şehit olarak hafızalara kazındı. Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir şehit olduğu günün yıl dönümünde mezarına çeşitli yerlerden gelen Türk milleti tarafından anılıyor. Peki, kahramanlık örneği ile tarihe geçen Ömer Halisdemir kimdir, nasıl şehit oldu?

15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:44
Ömer Halisdemir kimdir? 15 Temmuz Şehit Ömer Halisdemir

15 Temmuz'da Ömer Halisdemir kimdir? arama motorunda araştırılıyor. Ömer Halisdemir, 15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren ve kendi canını vatan uğruna veren şehit olarak hafızalara kazındı. Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir şehit olduğu günün yıl dönümünde mezarına çeşitli yerlerden gelen Türk milleti tarafından anılıyor. Peki, kahramanlık örneği ile tarihe geçen Ömer Halisdemir kimdir, nasıl şehit oldu?

 

Ömer Halisdemir kimdir?

Ömer Halisdemir, 1974 yılında Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Kasabasında dünyaya geldi. Halisdemir, çocukluğunu Niğde'nin Çukurkuyu Kasabasında geçirmiştir. Şehit Halisdemir, okul sonralarında bir dönem Çukurkuyu'da çobanlık yaptı.Yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halisdemir, Hatice Halisdemir ile olan evliliğinden Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu dünyaya geldi.

Şehit Ömer Halisdemir 1999 yılında Piyade Astsubay olarak Türk Silahı Kuvvetlerine katılmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yurt içinde ve yurt dışında görev yapmıştır.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:44
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