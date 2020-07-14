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Aktüel

Ömer Halisdemir 4. Ulusal Bisiklet Turu'na katılanlar Konya'dan uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 10:49:25 -
Ömer Halisdemir 4. Ulusal Bisiklet Turu'na katılanlar Konya'dan uğurlandı

KONYA (AA) - Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla gerçekleştirilen Ömer Halisdemir 4. Ulusal Bisiklet Turu kapsamında İstanbul'dan yola çıkan ve Konya'ya ulaşan bisikletçiler Aksaray'a uğurlandı.

İstanbul'dan yola çıkan 25 profesyonel bisikletçi, Kocaeli, Bursa, Yalova, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar'ın ardından dün Konya'ya geldi.

Geceyi kentte geçiren bisikletçiler, Mevlana Meydanı'nda düzenlenen törenle Aksaray'a uğurlandı.

Törene katılan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, sporcuları duyarlı duruşları dolayısıyla tebrik etti.

10 Temmuz'da başlayan tur, yarın Aksaray'ın ardından, şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Köyü'ndeki kabrini ziyaret ile son bulacak.

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