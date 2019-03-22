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Ömer Günel, Kuşadası’nda yaşayan Denizlililerle buluştu

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel seçim çalışmaları kapsamında CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ile beraber Kuşadası Denizlililer Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

22 Mart 2019 Cuma 11:15
Ömer Günel, Kuşadası’nda yaşayan Denizlililerle buluştu

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel seçim çalışmaları kapsamında CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ile beraber Kuşadası Denizlililer Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.


Dernek üyelerine projelerini anlatıp sorularını cevaplayan Günel, “Her toplantımızda söylüyorum. Talip olduğumuz görev ciddi bir görev. Biz Kuşadası’na belediye başkanı olma işini ciddiye alıyoruz. Bunun içindir ki 10 yıldır sokak sokak geziyorum. 10 yıldır Denizlililer Derneği’ne defalarca geldim. Şunu göz ardı etmeyin rakibim bu derneğe 10 yılda kaç kere geldi. Ben Tokatlıları da, Hataylıları da, Denizlileri de yani bu gök kubbemizin altında yaşayan tüm hemşehrilerimi dikkate alıyorum. Sizin yanınıza her geldiğimde taleplerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi sordum. Bunların hepsini not ettim, dosyalarıma, raporlarıma koydum. Projelerimizi şekillendirirken bu 10 yılda sizlerden gelen talepleri göz önünde tuttuk. Üstünde yaşadığımız kent artık her şeyini kaybetme aşamasında. Talip olduğunuz görevi ciddiye alırsanız bu iş için günde 16 saat çalışırsınız. Ben bunu yapıyorum. 10 yıldır bu kent için sokaklardayım. Seçimden seçime gelenle sürekli kapınıza geleni bir tutmayın. Tam 20 yıldır, bu 20 yılın içinde 10 yıl rakip adayın hizmet dönemi de var hizmet almayan bir kentten bahsediyoruz. En çalışkan adayı, bu memlekete hizmet edecek en doğru kişiyi seçmelisiniz. Yerel seçim partizanca bir seçim değil. Parti seçmiyorsunuz, kişi seçiyorsunuz, kadro seçiyorsunuz. Dolayısı ile sizden 31 Mart için çalışkan ekibime, talip olduğu görevi ciddiyetle yapacak şahsıma ve başarısı Türkiye çapında tescillenmiş Özlem Çerçioğlu’na oy istemeye geldim. 31 Mart’ta hizmeti, çözümü seçin” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:15
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