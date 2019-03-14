Ömer Günel; “Davutları yeniden ayağa kaldıracağız”

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel Davutlar Mahallesi’ni yeniden yapılandıracaklarını belirterek, “Kuşadası’nın en önemli mahallesi olan Davutlar ’da birikmiş tüm sorunları çözeceğiz” dedi.

CHP adayı Ömer Günel, yaptığı açıklamada; “Davutlar Mahallemizi son iki ay içerisinde birçok kez ziyaret ettik. Sorunlarını tek tek tespit ederek çözümlerini de hazırladık. Davutlar Mahallesi artık Kuşadası’nın en uzak mahallesi olmayacaktır. Davutlar Mahallemizin tüm sokaklarında uzun yıllardır bitmemiş olan altyapı yatırımlarını bitiyoruz. Böylelikle beldemizin temiz su, drenaj, kanalizasyon alt yapısı sıfırdan yapılmış olacak. Faaliyete başlayan biyolojik arıtma tesisimiz, artık bu bölgemizde temiz bir denizin teminatı olacak. Davutlar Mahallemizin sorunlarını biliyoruz. Çözümsüz kalmış sorunları tek tek çözüme kavuşturacağız. Derman Belediyecilik anlayışı ile halkımızın belediye hizmetlerinden maksimum şekilde yararlanmasını sağlayacağız. Davutları mahalle olarak değil belediyecilik anlayışı ile yöneteceğiz. Belediye olarak kurulmasını teşvik edeceğimiz tarımsal amaçlı kooperatifler ile Kuşadası’nda üretilen yerel ürünlerin işlenerek markalaşmasına katkı sağlayacağız. Bu sayede üretici ile tüketici arasında köprü kurarak şehrimizi ziyaret eden misafirlerimize markalı ürünlerimizin satışı noktasında yeni pazarlar oluşturacağız. Termal su kaynaklarımızın potansiyelini arttırarak daha fazla turizm tesisinin bu termal sulardan faydalanmasını hedeflemekteyiz. Termal kaynaklarımız ile bölgemiz turizminin 12 ay canlı hale gelmesini sağlayacağız. Böylelikle gençlerimize daha çok istihdam alanları yaratacağız. Ayrıca yine termal su ile konutları ısıtmaya ilişkin yatırımları da gerçekleştireceğiz. Emeği ile üreten köylülerimize ve mevcut pazarcılarımıza daha modern bir semt pazarı yapıyoruz. Davutlar Mahallemizde vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde bir araya gelebilecekleri Cemiyet Evleri adı altında sosyal alanlar inşa ediyoruz. Gençlerin hayallerinin arkasında, istihdam yaratan bir belediyecilik anlayışı var. Gençlerimizin sorunlarını dinleyen ve çözüm üreten bir belediye yönetimi kuruyoruz. İşsizlik sorununun çözümü için bölgemizin yatırım dinamiklerini harekete geçiriyoruz. Yönetim kademelerinde ve mecliste gençliğe gerekli önemin sağlanacağının sözünü şimdiden veriyoruz. Gençlerimizin en sağlıklı şartlarda barınmaları ve sosyal hayatlarını sürdürebilmeleri amacıyla öğrenci yurdu ve gençlik kafe projelerini gerçekleştiriyoruz” dedi.