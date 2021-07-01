Ömer Faruk Gergerlioğlu vekilliği iade mi edilecek? Ömer Faruk Gergerlioğlu yeniden milletvekili mi olacak?

Anayasa Mahkemesi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusu hakkında kararını verdi. Kararda, Gergerlioğlu'nun siyasi faaliyette bulunma ve kişi hürriyetinin ihlal edildiği ifade edildi. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu da sosyal medyadan yaptığı açıklamada babası için verilen kararı, "Anayasa Mahkemesi, babam hakkında 'hak ihlali' kararı verdi. Tahliye oluyor babam tahliye oluyorrr" diyerek duyurdu.

Ömer Faruk Gergerlioğlu vekilliği iade mi edilecek?

Gergerlioğlu'nun avukatı Kerem Altıparmak, yaptıkları başvuruda milletvekilliği devam ederken Gergerlioğlu'nun yargılandığını ve bu durumun hukuka aykırı olduğunu söylemişti. AYM Genel Kurulu Gergerlioğlu'nun lehine karar verirse milletvekilliği iade edilecek mi? Altıparmak bu soruya şu yanıtı veriyor: “Karşımızda Enis Berberoğlu örneği var. Bu karar önümüzde olduğuna göre ihlal kararı çıkarsa en hızlı biçimde Ömer Bey tahliye edilir, karar Meclis'te okunur ve milletvekilliği iade edilir. Tüm bu süreçlerin 1 ay içerisinde gerçekleşmesi beklenir.”

“Terör propagandası yapmak” suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliği düşürülmüştü. Gergerlioğlu, 2018'de milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de “PKK/KCK propagandası yapmak” suçundan hapse mahkum edilmişti. Mahkeme kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtay'a gönderilmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na ‘terör örgütü propagandası yapma' suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını geçtiğimiz ay onamıştı. Ömer Faruk Gergerlioğlu, 6 Ocak 2017′ de 679 sayılı KHK ile devlet memurluğu görevinden ihraç edilmişti. Gergerlioğlu, Meclis'te vekilliği düşürüldükten sonra terör partisinin diğer milletvekilleriyle birlikte Meclis'te günlerdir şov yapmıştı.