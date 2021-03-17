Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Ömer Faruk Gergerlioğlu neden milletvekilliği düştü?

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Gergerlioğlu’nun kim olduğunu, milletvekilliğinin niye düştüğünü araştırmaya başladı.

Ömer Faruk Gergerlioğlu neden milletvekilliği düştü?

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı. Hakkında kesinleşmiş hükmün Meclis'te okunmasıyla Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü. Bu gelişmenin ardından HDP'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 55'e indi.

Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir?

Ömer Faruk Gergerlioğlu 2 Kasım 1965'te Isparta'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamladıktan sonra, lise eğitimini Bursa İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1990 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Iğdır ve Bursa'da çeşitli sağlık ocaklarında çalıştıktan sonra 1995 yılında TUS sınavını kazanarak, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz alanında uzmanlık eğitimine başladı. 5 yıllık eğitimden sonra İzmit Seka Devlet Hastanesinde uzman doktor olarak görev yapmaya başladı. 17 Mart 2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce terör örgütü propagandası yapmak nedeni ile onanan hapis cezasına ilişkin TBMM'ye sunulan cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunmasıyla milletvekilliği düşürüldü.