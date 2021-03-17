Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki karar okundu: Milletvekilliği düştü

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HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hakkındaki kesinleşen Yargıtay kararı TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Hakkındaki karar okunan Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü.

CHP ve HDP sıraları masaya vurarak protesto etti

Kararın okunmasına tepki gösteren HDP ve gizli ittifak ortağı CHP sıraları masalara vurdu. Yaşanan gerginlik üzerine oturuma ara verildi.

Meclis'ten çıkmıyor

Eski HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu yapılan çağrılara rağmen TBMM Genel Kurulu'nu terk etmiyor.

Terör sevici HDP'nin vekil sayısı 55'e düştü

24 Haziran seçimlerinde 67 milletvekili ile TBMM'ye giren terör sevici HDP'nin milletvekili sayısı 55'e düştü. İlk olarak HDP listesinden TBMM'ye giren milletvekilleri Erkan Baş ve Barış Atay, partileri TİP'e geçti. Milletvekili Saliha Aydeniz de Demokratik Bölgeler Partisi Genel Başkanı olarak HDP'den ayrıldı. HDP'nin diğer milletvekilleri Selçuk Mızraklı, Ayhan Bilgen ve Bedia Özgökçe 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanlığına seçildi. Terör propogandası yapmak suçunu işleyen Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın vekillikleri düşürüldü. Tecavüz vakası ortaya çıkan HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partiden ihraç edildi, Mensur Işık adlı HDP'li ise disiplin kurulu kararı ile partiden uzaklaştırıldı. İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da terör sevici HDP'den istifa etti.