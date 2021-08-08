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Spor Ömer Faruk Beyaz'dan kötü haber! Almanlar duyurdu
Spor

Ömer Faruk Beyaz'dan kötü haber! Almanlar duyurdu

Fenerbahçe'den Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'dan kötü haber geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 14:16:00 -
Ömer Faruk Beyaz'dan kötü haber! Almanlar duyurdu

Sarı-Lacivertli takımın sözleşme teklifini geri çeviren ve Alman ekibi Stuttgart'a imza atan 17 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, resmi maça çıkamıyor. Stuttgart, 17 yaşındaki oyuncunun lisansında yaşa takıldı. Ömer, 18 yaşından küçük ve AB vatandaşı olmaması nedeniyle resmi maçlarda oynayamayacak.

Fenerbahçe'nin kontrat teklifini kabul etmeyerek Stuttgart'a giden Ömer Faruk, ilk senesinde adeta cehennemi yaşadı. Ligainsider'ın haberine göre Ömer Faruk, lisansta yaşa takıldı. Stuttgart, genç futbolcu için çalışma ve oynama izni de çıkartamadı.

"Şimdilik oynayamayacak"

18 yaşından küçük olan ve AB vatandaşı olmayan Ömer, resmi maçlarda forma giyemyecek. Stuttgart hocası Pellegrino Matarazzo da, "Şimdilik lig ve kupa maçlarında Ömer oynayamayacak" dedi.

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