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Gündem

Ömer Döngeloğlu özel yayını 17.00'da başlıyor

Başakşehir’de hastanede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ekranların sevilen yüzü İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu’nun vefatına ilişkin özel canlı yayınımız saat 17:00’da başlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 16:17:00 - 2020-05-03 16:19:56
Ömer Döngeloğlu özel yayını 17.00'da başlıyor

İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit.com.tr'nin Youtube kanalında gazeteci Mehmet Özmen, Ömer Döngeloğlu’nun vefatına ilişkin özel yayın yapacak.

Saat 17.00'da başlayacak olan canlı yayına sürpriz isimler konuk olacak.

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