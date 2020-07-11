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Gündem

Ömer Civri kimdir? Danıştay 10. Dairesi üyesi Ömer Civri

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Tarihi kararda imzası bulunan Danıştay 10. Dairesi üyesi Öme Civri kimdir? Hakim Ömer Ciri hangi görevde bulundu?

Yeniakit Publisher
2020-07-11 10:25:00 - 2020-07-11 10:25:33
Ömer Civri kimdir? Danıştay 10. Dairesi üyesi Ömer Civri

Ömer Civri, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı olarak görev yapmakta iken 16 Temmuz 2018 tarihinde HSK kararı ile Danıştay üyeliğine atanmıştı. 

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Gerekçeli kararda  "Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır" denildi.

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