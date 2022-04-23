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Gündem Ömer Çelik'ten sözde 'Ermeni Soykırımı' teklifi veren Paylan'a sert tepki
Gündem

Ömer Çelik'ten sözde 'Ermeni Soykırımı' teklifi veren Paylan'a sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın sözde 'Ermeni Soykırım'ı tanınması için TBMM'ye verdiği kanun teklifine sert tepki gösterdi. Çelik, "Milletimize iftira atan bu ahlaksız teklif yok hükmündedir" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 19:53:00 - 2022-04-23 19:58:05
Ömer Çelik'ten sözde 'Ermeni Soykırımı' teklifi veren Paylan'a sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

TBMM çatısı altında görev yapan ve milletvekili sıfatı taşıyan bir kimsenin, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu, ahlaksız bir tekliftir.

Hiç kimse milletimize soykırım iftirası atamaz. Yüce Meclis’in çatısı altında birinin bunu yapması ise siyasi ahlaksızlıktır. Bu ahlaksızlığın ve iftiranın kimlerin güdümünde gerçekleştiğini biliyoruz. Türkiye düşmanlarının soykırım yalanını mahkum etmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız bu konuda arşivlerin açılmasını ve kararı tarihçilerin vermesi gerektiğini söyleyen büyük bir özgüven politikasına imza atmıştır. Soykırım iftirasını sektör haline getirenler ise bu yüzleşmeden kaçmıştır.

Bu teklif, Azerbaycan’nın desteklediği Türkiye ile Ermenistan arasında başlayan normalleşme sürecine dönük de bir sabotaj girişimidir. Sabotaj şebekesi ve sözde soykırım lobisi aynı çatı altında barınmaktadır.

İlgili şahıs derhal Yüce Türk Milletinden özür dilemelidir. Bu konuda gereken hukuki takibatı yapacağız… Sözde soykırım lobisini ve arkasındaki sabotaj şebekesini lanetliyoruz.

Milletimize iftira atan bu ahlaksız teklif yok hükmündedir.

 

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