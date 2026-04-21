Ömer Çelik'ten sert çıkış! 'Sözleri yok hükmünde'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri hakkında açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, yaptığı açıklamada, Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı’na yönelik ifadelerinin “siyasi yetersizliğinin göstergesi” olduğunu belirtit.

Çelik, “Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetine yönelik saldırılar yok hükmündedir. Türkiye’nin dünya tarafından kabul edilen güçlü politikalarına yönelik sözler ise siyasi cehaletin göstergesidir” dedi.

Özel’i Avrupa’daki aşırı sağcı siyasetçilerle kıyaslayan Çelik, CHP liderinin “her geçen gün bu çizgiye daha fazla yaklaştığını” belirtti.

Açıklamasında “vesayet” tartışmasına da değinen Çelik, “Özgür Özel vesayet altında siyaseti kimin yaptığını merak ediyorsa kendi politikasına bakmalıdır” ifadelerini kullandı.

Çelik sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza dönük sözleri, kendi siyasi yetersizliğinin ispatı olmaktan öteye geçmez.

Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetine dönük saldırıları yok hükmündedir. Türkiye’nin tüm dünya tarafından kabul edilen özgün ve güçlü politikalarına dönük sözleri ise siyasi cehaletinin teşhirinden başka bir şey değildir.

Özgür Özel her geçen gün daha çok Avrupa’daki aşırı sağcı siyasetçilerin alt ligine dahil oluyor.

Özgür Özel vesayet altında politikayı kimin yaptığını merak ediyorsa, kendi politikasına bakması yeterlidir.