Ömer Çelik'ten Rum Kesimi'ne sert tepki

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA terör örgütü provokasyonuna AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi.

Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "65. yılını anan bir pul bastırmasını lanetliyoruz. EOKA bir katliam şebekesidir. Kıbrıs Türkleri'ni acımasızca öldüren bu terör örgütü ancak lanetle anılabilir." ifadelerini kullandı.

Çelik, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA'yı anması hala bu cinayet şebekesine destek verdiğini gösteriyor. Kıbrıs Türkü bu cinayet örgütleriyle savaşarak varoldu ve varolmaya devam edecek.

Türkiye, Kıbrıs Türk davasının sonsuza kadar destekçisidir. Her türlü cinayet şebekesini alt edecek irademiz vardır. Hiçkimse KKTC'nin meşru hak ve menfaatlerini gaspedemeyecektir."

Fuat Oktay'dan sert cevap

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin provokasyonuna sert tepki gösterdi.

TRT'nin yeni dizi olan "Bir Zamanlar Kıbrıs'ın" galasına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rum Yönetimi'nin Kıbrıslı Türkleri acımasızca katleden terör örgütü "EOKA Mücadelesi' nin 65'inci yıl dönümüne bastırdığı pullara tepki gösterdi.

Kıbrıslı Türklerin var oluş mücadelesini anlatan 26 bölümlük yapımın galasında konuşan Oktay, Rum Kesimi'nden zarf içerisinde KKTC'deki Beyarmudu (Pile) Belediye Başkanı İlker Edip'e terör örgütü EOKA'ın pulunun gönderildiğini ifade etti.

"Üzerinde EOKA'nın 65. yıl dönümü yazıyor"

Oktay yaptığı açıklamada, "Filmde terör örgütü EOKA'nın vahşetini hep birlikte izledik mi? Bugün size bir pul göstereceğim. Bugün bir mektupla belediye başkanımızdan bu pulu aldım. Üzerinde EOKA'nın 65'inci yıl dönümü yazıyor. Yani Rum Yönetimi terör örgütü EOKA'nın 65'inci yıl dönümünü resmi pul üzerinden kutluyor" dedi.

Ada'daki çözüme ilişkin federasyon isteyen kesimin 60 yıldır Kıbrıslı Türklerin zamanını harcadığına değinen Oktay, "Neden Kıbrıs'ta iki egemen devletli çözümü desteklediğimiz şimdi anlaşılıyor mu?" ifadelerine yer verdi.

Anastasiadis EOKA terör örgütüne olan hayranlığını gizleyemedi

Kıbrıslı Türklere yönelik katliamlar gerçekleştiren EOKA terör örgütü, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis tarafından övüldü.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Anastasiadis, "1 Nisan. Kıbrıslıların, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasına yol açan destansı bir mücadeleye başladığı gün. EOKA savaşçılarına hayranlık ve saygı duyarak, vatanımızın Avrupa ailesinde yeniden birleşeceği güne kadar çalışacağımızın sözünü veriyoruz" ifadesini kullandı.

EOKA terör örgütü

EOKA'nın açılımı Ethniki Organosis Kipriaoü Agönos olarak ifade edilirken, Kıbrıs Mücadelesi Ulusal Örgütü anlamına geliyor. EOKA, Kıbrıs'ta Makarios öncülüğünde Kıbrıs Türkünü yok edip, adayı Yunanistan'a bağlamak için kurulmuş olan bir terör örgütüdür.7 Mart 1953'de Kıbrıs Başpiskoposu Makarios liderliğinde kuruldu. Adadaki askeri üsler kurarak, buradaki stratejik varlığını güvence altına alan İngiltere, Kıbrıs'a 1960 yılında bağımsızlık verdi. EOKA bu gelişme üzerine sözde dağıtılmıştı ancak bu, EOKA'nin gelişip güçlenmesinde yeni bir aşama oldu.

Cumhurbaşkanı Makarios, EOKA yöneticilerini devletin kilit noktalarına yerleştirdi. Onlara geniş bir faaliyet alanı tanıdı. Böylece EOKA dağıtılmış gibi görünse de gerçekte silahlanmaya ve yapılanmaya devam etti. Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama hayali, 21 Aralık 1963'te yeni bir Türk katliamına sebep oldu. EOKA'nın "Kanlı Noel" olarak bilinen saldırıları sonucunda yüzlerce Kıbrıslı Türk öldürülürken, on binlerce kişi de göçmen durumuna düşürüldü.