Ömer Çelik'ten KKTC'deki Kur'an kursları kararına tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), laikliğe aykırı olduğu gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi Kur'an kurslarının kapatılması yönünde karar aldı.

Alınan bu karara ilişkin, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden tepkisini dile getirdi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Ömer Çelik, geçmişte Türkiye'de yaşananlara dikkat çekerek şu sözleri kaydetti:

"Laiklik din ve vicdan özgürlüğünün teminatı olarak yorumlanmalıdır"

"KKTC’de Anayasa Mahkemesi kararı, Türkiye’ye geçmişte çok acılar yaşatmış zihniyetin yeniden ortaya çıkması oldu. Lailklik din ve vicdan özgürlüğüne aykırı şekilde yorumlanamaz. Laiklik din ve vicdan özgürlüğünün teminatı olarak yorumlanmalıdır. Laiklik nerede din ve vicdan özgürlüğü ile çatışan 'laikçilik' haline getirilmişse toplumsal barış zedelenmiştir. Laiklik bir ideolojik mücadele aracı değil, toplumsal barışı koruyan bir düzenlemedir."

"Demokratik hakların gaspı için kullanılamaz"

"Laikliğin din ve vicdan özgürlüğünü engelleyen şekilde yorumlanmasını doğru bulmuyoruz. Yargısal aktivizm ve seküler radikalizm her zaman laiklik ilkesine ve demokrasiye zarar vermiştir. Laiklik demokratik bir ilkedir; demokratik hakların gaspı için kullanılamaz."