Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Mansur Yavaş tarafını belli etti Trump'tan Küba bahanesi: Onlara yardım etmek istiyorum CHP Genel Merkezi önünde inanılmaz anlar! Hain Kemal sloganları atıldı Ömer Çelik'ten flaş açıklama! 'Buranın verdiği mesajı bütün dünya anlamalı'
Ömer Çelik'ten flaş açıklama! 'Buranın verdiği mesajı bütün dünya anlamalı'
Gündem

Ömer Çelik'ten flaş açıklama! 'Buranın verdiği mesajı bütün dünya anlamalı'

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Ömer Çelik'ten flaş açıklama! 'Buranın verdiği mesajı bütün dünya anlamalı'

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve uluslararası sularda katil İsrail rejiminin korsan saldırısıyla alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistleri, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kararlı operasyonuyla kurtarıldı. Negev Çölü'ndeki Ketziot Hapishanesi'nde uğradıkları zulmün ardından uçaklarla tahliye edilen, aralarında 85 Türk vatandaşının da bulunduğu 422 aktivist, Türk Hava Yolları'na ait 3 özel uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi.

İSRAİL tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan 85'i Türk vatandaşı 422 aktivist Türk Hava Yolları'nın 3 özel uçakla İstanbul'a getirildi. İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "Buradaki bütün kardeşlerimiz insanlık adına, insanlık haysiyeti adına, Gazze'deki soykırıma karşı durmak adına bu yolculuğu gerçekleştirdiler. İnsanlığın mesajını oraya duyurdular. Orada bir takım zulümlere de uğradılar, ama o güçlü mesajı sürdürmeye devam ediyorlar" dedi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail tarafından el konulduktan sonra Negev Çölü'ndeki Ketziot Hapishanesi'nden çıkarılan Küresel Sumud Filosu aktivistleri İsrail'in güneyindeki Ramon Havalimanı'na getirildi. İşlemleri tamamlanan 85'i Türk vatandaşı olan 422 aktivist Türk Hava Yolları'na ait Ramon Havalimanı’ndan havalanan 3 ayrı uçakla İstanbul'a getirildi.

'BURANIN VERDİĞİ MESAJI BÜTÜN DÜNYA ANLAMALI'

İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "İnsanlık filosu; insanlığın sesini, adaletini, Gazze'ye olan ilgisini duyurmak için ortaya çıktı. Buradaki bütün kardeşlerimiz insanlık adına, insanlık haysiyeti adına, Gazze'deki soykırıma karşı durmak adına bu yolculuğu gerçekleştirdiler. İnsanlığın mesajını oraya duyurdular. Orada bir takım zulümlere de uğradılar, ama o güçlü mesajı sürdürmeye devam ediyorlar. Bugün devletimizin gönderdiği uçaklarla birlikte buraya geldiler. Yaralılar var, onlar ambulanslarla buradan götürülüyor. Bu tablo bile şunu gösteriyor; insanlık haysiyeti ve onuru adına dünyanın her tarafından asil insanlar ayaktadır. Buranın verdiği mesajı bütün dünya anlamalı, bu mesaj doğrultusunda soykırım şebekesine karşı bir bütün olarak hareket etmelidir" dedi. (DHA)

SELAM

YAŞASIN BAŞKAN ERDOĞAN. BİR CHP DEKİ KULTUK KAVGALARINA BAKIN
