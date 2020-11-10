Ömer Çelik'ten cevap: Albayrak’ın istifası Başkan’ın takdirinde
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın istifa iddiasına ilişkin soruya, “Sayın Cumhurbaşkanımız kendi takdirini, uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır” şeklinde cevap verdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezindeki gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Çelik, konuya ilişkin, şunları dile getirdi: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir. Devletimizde herhangi bir çarkın işlemediğine dair bir durum yok. Devlet gayet güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir.”