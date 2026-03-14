  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İlber Ortaylı'nın vefatı sonrası İmamoğlu hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu Bursa'da akıl almaz olay! Türk baba Alman sevgilisinden kaçırmıştı: Çocuk 7 yıl sonra çöplerin arasında bulundu Haydut Trump ne cevap verdi! Putin'in İran teklifi ortaya çıktı Hizbullah lideri Şeyh Naim Kasım ilan etti: Son iki yılları kaldı! İsrail için 80 yıl öngörüsü İran Genelkurmay Başkanlığı: Abraham Lincoln uçak gemisi bölgeden kaçtı! Alay konusu oldu 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor': Devlete değil, millete kasteden kocana isyan et Dilek! ABD ve İsrail’in 500 askeri noktasına saldırı düzenlendi İran noktayı koydu Hizbullah Yöneticisi: Lübnan’ı savunuyoruz Türkiye hızlı treni sevdi… 17 yılda 110 milyon yolcu YHT ile seyahat etti Türk vatandaşlarına seyahat uyarısı! O ülkeye gitmeyin
Gündem Ömer Çelik’ten Baykar’a tebrik: İHA/SİHA bir beka meselesidir
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Küresel kaosun derinleştiği ve uluslararası kurumların işlevsiz kaldığı bir dönemde, Türkiye savunma sanayiindeki yerli ve milli atılımlarıyla dünyaya meydan okuyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Baykar’ın son teknoloji K2 Kamikaze İHA testlerinin ardından yaptığı açıklamada, teknolojik üstünlüğün Türkiye için bir tercih değil, "beka meselesi" olduğunu vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Baykar tarafından geliştirilen K2 Kamikaze İHA’ların başarıyla tamamladığı formasyon uçuşlarının ardından stratejik bir mesaj yayımladı. Güç kullanımının "canavarca" örneklerinin sergilendiği bir dünyada, Türkiye'nin yapay zeka ve İHA teknolojilerinde liderliğinin hayati önem taşıdığını belirten Çelik, "Dünyaya örnek teşkil ediyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Devletimizin ve milletimizin güvenliği ve bekası için bugünün ve geleceğin teknolojisi İHA/SİHA kabiliyetlerimizi ve yapay zekayı barış için kullanma yeteneklerimizi geliştirmemiz zorunludur" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, savunma sanayiindeki yerli ve milli atılımların stratejik önemine dikkati çekerek Baykar’ın başarıyla tamamladığı son testleri kutladı.

Dünyanın içinden geçtiği zorlu sürece ve uluslararası kurumların etkisizleştiğine vurgu yapan Çelik, güç kullanımının "canavarca" örneklerinin yaşandığı bu dönemde, Türkiye'nin kendi imkan ve kabiliyetlerini artırmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

“DÜNYAYA ÖRNEK TEŞKİL EDİYORUZ”

Paylaşımında, İHA/SİHA ve yapay zeka teknolojilerinin barışın tesisi için kullanılmasının önemine değinen Çelik, şu ifadeleri kullandı;

Devletimizin ve milletimizin güvenliği ve bekası için bugünün ve geleceğin teknolojisi İHA/SİHA kabiliyetlerimizi ve yapay zekayı barış için kullanma yeteneklerimizi geliştirmemiz zorunludur.  Zekanın ve teknolojinin zalimane kullanımına karşı, savunma ve caydırıcılık temelinde barış için kullanımında dünyaya örnek teşkil ediyoruz.

Ömer Çelik: İHA/SİHA kabiliyetlerimizi geliştirmemiz beka meselesidir

K2 KAMİKAZE İHA’DAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Baykar tarafından öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen 5 adet K2 Kamikaze İHA, farklı dizilimlerle gerçekleştirdiği formasyon uçuş testlerini başarıyla tamamlamıştı. Gelişmiş yapay zeka algoritmaları ve sürü teknolojisi kabiliyetleriyle donatılan K2 Kamikaze İHA'lar, modern harp sahasında Türkiye'nin caydırıcılık gücünü bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Sözcü Çelik, paylaşımının sonunda bu başarıya imza atan Baykar Teknoloji ekibini tebrik etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

İHASIZ,SİHASIZ,Kamikazesiz OLMAZ.Aksi halde düşman asker ölümleri cepheyi KAPLAMAZ.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23