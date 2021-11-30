Ömer Çelik'ten "asgari ücret" açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK Toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in konuşmalarından satır başları:

Üzücü bir haber Azerbaycan'dan geldi, orada da şehitlerimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

Geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanımız engelli kardeşlerimizle bir araya geldiler. Buradaki mesajlar Türkiye'deki devrimi göstermektedir. Yine engelli kardeşlerimize dönük olarak altı çizili şekilde pozitif ayrımcılık yürürlüğe konulmuştur. Dünyada ilk defa engelliler için merkezi bir sınav yürürlüğe konulmuştur. Engelli vatandaşlarımızın mücadele hikayeleri bütün Türkiye'nin hikayesidir. 3 Aralık'ta engelli öğretmen ataması yapılacak. Bütün bu yaklaşımları bir yardım değil, hak olarak görüyoruz.

Değerli arkadaşlarım bugün Adalet Bakanımız açıkladı. Yeni mahkemeler yürürlüğe girecek.

Başkan Erdoğan'ın Katar ziyareti

Tabi son aylardaki trafiği iyi takip edersek Sayın Cumhurbaşkanımız, çok geniş bir çerçevede bir dış politika etkinliği gerçekleştiriyor. Körfez ile yeni sayfaların açılması ve başka ülkelerle de bu sayfaların açılacak olması dış politikada derinleşmenin, ve bazı sorunların yeni aşamalarda çözüme kavuşmasıdır.

Pandemi döneminde bir daha ortaya çıktı ki alt yapımızı kimsenin itemeyeceğini bir kere daha gösterdi. Son derece önemli projeler düğüm noktasıdır. Yakın zamanda Cumhurbaşkanımızın Katar ziyaretiyle birlikte yoğun dış politika görüşmeleri devam edecek.

Terörle mücadele

Terörle mücadele son derece güçlü bir şekilde devam ediyor. Eren operasyonlarının Sonbahar-Kış aşamalarında 270 PKK barınma alanına yönelik sürüyor. Sınırlarımızın yakınında kurulmak istenen terör yapılanmalarına karşı mücadelemizi sürdürüyoruz.

MİT, Katar İstihbaharat Teşkilatı ile birlikte geçen gün Türk vatandaşlarımızı kurtardı. Bu insanı kurtarma çalışmaları son derece yoğun emek gerektiren ve her zaman da sonuç alınmayan unsurlar. Türkiye'nin güvenilir bir devlet olma algısı, MİT'in yaptığı operasyonlar kapsamında da kabul ediliyor. Bazı devletler zamanında da vatandaşlarının kurtarılmasını bizden istediler.

Kadına şiddet çalıştayı

Daha önceki MYK toplantılarında size bahsetmiştim. Kadına şiddet konusunda her türlü çalışma yapmaya hazırız demiştim. Kadın Kolları Başkanlığımızın düzenlediği çalıştayın amacı bu zamana kadar alınan tedbirlerin nasıl pekiştirileceğiydi. Bu çalışmayı çok değerli buluyoruz. MYK'mız buradaki sonuçları siyasi açıdan neler yapılabilir değerlendirecektir.

Başkan Erdoğan'dan talimat

Cumhurbaşkanımız MYK'nın açılışında kapsamlı bir değerlendirme yaptılar. Kararlı bir şekilde politikaların uygulanmaya devam edeceği mesajını verdi.

Sorular

Bülent Arınç'ın açıklamalarına yanıt

Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olup olmayacağı konusu bizim için tartışma konusu değil. Cumhur İttifakı'nın adayı tabi ki Cumhurbaşkanımızdır. AK Parti'den bir açıklama yapılmadığı da doğru değildir. Tüm teşkilatlarımızda bütün AK Parti kurmayları bunu zaten güçlü bir şekilde açıklıyor. Cumhur İttifakı'nın tabanının düşüncesi budur. Hiçbir tereddüt, hiçbir gri alan yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımız kuşkusuz Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıdır.

Kılıçdaroğlu'nun MGK açıklaması

Onların kafasındaki geçmiş yıllardaki MGK'yı siyasetin üzerinde bir vesayet olarak algıladıkları için, halbuki gerçek MGK ülkeyle ilgili her değerlendirmeyi güvenlik meselesi olarak değerlendirir. Örneğin bunun en başında Türkiye Cumhuriyeti devletinin etrafındaki ekonomik gelişmeler tabi ki önemlidir.

DW'nin Çerkes paylaşımı

Bağımsız medya diyoruz, bağımsız gazetecilik diyoruz ama bazı yayın organlarının sistematik olarak Türkiye'deki onlara göre bazı fay hatlarını kurcalamak istediklerini görüyoruz. Burada Çerkes kardeşlerimizin asimilasyona uğradığını biz kabul etmiyoruz. Bu fitne gazeteciliğidir. Çerkesleri sanki bir azınlıkmış gibi sergilemek provokatif bir tutum.

Asgari ücret görüşmeleri

Bakanlığın çalışması devam ediyor. Hakkaniyetli bir asgari ücretin çıkması için enstrümanların değerlendirilmesi gerekiyor. MYK’da bu değerlendirildi. Hakkaniyetli, makul, sorun çözücü bir çerçeve önemli. Vatandaşlarımızla oturuyoruz görüşüyoruz. Pek çok krizi doğru siyasetler ile aşma deneyimine sahip bir kadroyuz. Kapsamlı bir değerlendirilme yapılmıştır.