Ömer Çelik'ten Alparslan Kuytul açıklaması! 'Sadece ve sadece bir hezeyan'

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısından sonra gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Alparslan Kuytul öncülüğündeki Furkan Vakfı'nın Adana'daki taşkınlığı sonrasında yaşanan olaylara da değindi.

Bazı polislerin Furkan Vakfı üyelerine orantısız güç kullanmasının kabul edilemez bir durum olduğunu belirten Çelik, "Kuralımız, prensibimiz açıktır. Biz, mücadelesini her zaman takdir ettiğimiz güvenlik güçlerimiz içerisinde çeşitli olaylara müdahalede orantısız güç kullanılmasına asla kabul etmeyiz. Orantısız güç kullanılmasında ortaya çıkan görüntüler asla ve kata kabul edilemez. Bunlar meşru sayılamaz." dedi.

'Bir iftira kampanyası yürütülüyor'

Bazı polislerin orantısız güç kullanmasını bütün teşkilata mal etmenin doğru olmadığını ifade eden Çelik, "Burada, bazı açıklamalara baktığımızda, bu orantısız güç göstermeyi sistematik hale gelmiş, bir hükümet politikasıymış gibi sanki hükümetimiz, bakanlığımız, partimiz sistematik olarak böyle bir politika uyguluyormuş gibisi bir iftira kampanyası yürütüyorlar." dedi.

'Sadece ve sadece hezeyandır'

Başörtülü polis memuru üzerinden 28 Şubat'ı öne sürenlere tepki gösteren Ömer Çelik, şöyle devam etti:

28 Şubat yeniden canlanıyormuş, yok eski günler yeniden geliyormuş gibisinden laflar üretmek, sadece ve sadece hezeyandır. Türkiye'de 28 Şubat uygulamalarının ortaya çıktığı zamanlarda ortadan kaldıran en güçlü mücadeleyi biz verdik. Birilerinin 28 Şubat benzeri uygulamalara girmesine karşı da yine en güçlü duruşu bir sergiliyoruz.