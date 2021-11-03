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Siyaset Ömer Çelik’ten 19. Yıl açıklaması
Siyaset

Ömer Çelik’ten 19. Yıl açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından AK Parti’nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümüne ilişkin açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 16:57:00 -
Ömer Çelik’ten 19. Yıl açıklaması

YENİ AKİT  ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından AK Parti’nin kuruluş yıl dönüme ilişkin açıklamada bulundu.
Çelik, “19 yıl önce bugün @Akparti'mizin genel seçimlerde birinci olarak tek başına iktidara gelmesi, Türk siyasi hayatında önemli bir kilometre taşı, stratejik bir başlangıçtır. Vatandaşlarımız "sivil siyaset"i Ak Parti eliyle yeniden inşa etmiştir. 3 Kasım 2002’de Türkiye’de vatandaş yönetime yön vermiş, aziz milletimiz AK Parti liderliğinde Türkiye’nin siyasi, sosyal ve yapısal dönüşümü için iradesini göstermiştir. O günden bugüne Türkiye sivil siyaset eliyle yeni ufuklara ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

“Partimiz kurulduğu günden beri her bir vatandaşımızın umutlarını ve hayallerini ifade ettiği, kendine yer bulabildiği büyük bir çatı olmuş, bu noktada etnik, dini, mezhebi herhangi bir ayrım gözetilmemiştir. Ak Parti bu "kapsayıcı siyaset"in adıdır. Teşkilatlarımız, il ve ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, mahalle başkanlarımız, milletvekillerimiz ve herşeyden önce partimize gönül veren tüm vatandaşlarımız AK Parti’nin bu büyük yürüyüşünün mimarları oldular. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın dirayetli liderliği ile milletimize dönük her türlü vesayet tuzağı, demokrasimize dönük her türlü siyasi suikast ve Cumhuriyetimizi hedef alan tüm yıkım siyasetleri bertaraf edilmiştir. AK Parti, 19 yılda her hizmet alanında tarihi reformlara ve devasa yatırımlara imza atarak bir çığır açmıştır. Bütün bunlar millet siyasetinin eseridir. Cumhuriyetimizi yeni ufuklara taşıma iradesi taptaze ve sağlamdır” şeklinde konuştu.

Çelik, “AK Parti olarak Genel Başkanımız @RTErdogan liderliğinde yılmadan, durmadan, kadrolarımızı yenileyerek ve güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımız için çok daha sağlam bir gelecek inşa etmeye çalışıyoruz... Bu vesileyle aziz milletimizin her bir ferdine saygılarımızı sunuyoruz... Millet siyasetinin dayanağı @Akparti'yi her seçimde güçlendiren vatandaşlarımıza, mahalle teşkilatlarımızdan sandık görevlilerimize kadar tüm gönüldaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz” ifadelerini kullandı.

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