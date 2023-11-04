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Siyaset Ömer Çelik’tem Batı’ya ayar üstüne ayar
Siyaset

Ömer Çelik’tem Batı’ya ayar üstüne ayar

Yeniakit Publisher
2023-11-04 13:09:00 -
Ömer Çelik’tem Batı’ya ayar üstüne ayar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Batı'nın ikiyüzlü tavrına sert tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda, Batı'nın İsrail - Filistin konusundaki tutumuna sert tepki verdi.

Çelik'in paylaşımları şu şekilde:

Netanyahu hükümeti bir cinayet makinesidir.
Bu cinayet makinesi her katliamdan sonra Batılı ülkeler tarafından “İsrail’in kendini savunma hakkı var” cümlesiyle daha çok cinayet işlemesi için teşvik edilmektedir.

Gazzelilerin “yaşama hakkı”nı esas almadan kim sadece “İsrail’in kendini savunma hakkı var” diyorsa, bu insanlık suçlarının faillerindendir. Masumların öldürüldüğü her katliamdan sonra “İsrail’in kendini savunma hakkı var” diyerek Gazzelilerin yaşama hakkının yok edilmesini teşvik edenler, bu cinayet makinesinin asıl destekçisidir.

Netanyahu bir katliam siyaseti izlerken Batılı ülkeler şimdiye kadar hiç gür sesle insan hakları ve hukuktan bahsetmediler. Tam tersine “İsrail’in kırmızı çizgilerle bağlı olmadığını” söylüyorlar. “İsrail’e kırmızı çizgi sunmuyoruz” diyenler “daha çok
cinayet işle” demektedirler.
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Barbarlık topyekun insanlığa savaş açmıştır. Savaş sadece Gazze’de değil, insanlığın kalbindedir. Her kim Gazzelilerin yaşama hakkından bahsetmeden tek başına “İsrail’in kendini savunma hakkı”ndan bahsediyorsa tetikçinin arkasındaki odur. Her kim masum çocukların ölümünün ardından “İsrail’e kırmızı çizgi sunmuyoruz” diyorsa insanlığa açılan savaşın asıl planlayıcısıdır.

Barbarlığa karşı insanlığın sesi yine Türkiye’dir. Cumhurbaşkanımızın ateşkes çağrısı ve barış için ortaya koyduğu eylem planı, Gazzeli masumları koruyacak tel yoldur. İnsanlığın barbarlığa karşı mücadelesi ve masumların korunması için Cumhurbaşkanımızın açıkladığı eylem planı en önemli ve en hayati zemindir.

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