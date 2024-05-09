  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'500 ve 1000 liralık banknot basılacak' iddiası hakkında önemli açıklama!

Yazıklar olsun size! Utanmazlar Canlı yayında Erdoğan’a “Politik Hayvan” dedi. TC kanunlarında bu suçun bir karşılığı yok mu?

Özgür Özel’e “kahramanım” diyen Arınç faka bastı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor

CHP’li belediyeler liyakatsız akraba atamalarıyla aile şirketine döndü: Özel, başkanların liyakatsız atamalarına sessiz... CHP’li belediyeler kontrolden çıktı

ANKA SİHA'lar Güney Çin Denizi'ne hazırlanıyor! Her şeyi görmek ve duymak istiyoruz!

MSB kaynakları açıkladı... F-16 savaş uçağında son durum

Aracına bunu taktırmayan yandı! Son tarih yaklaşıyor

Türkiye aleyhine kara propaganda yapanlar yandı Yeni tip casusluk belli oldu! Nevşin Mengü sararıp soldu

Erdoğan'ın masasına geliyor: Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme!
Ekonomi Ömer Bolat açıkladı! Müjde: ABD ve Türkiye ticaret hedefi 100 milyar dolar! Ekonomide tarihi adımlar işaret edildi
Ekonomi

Ömer Bolat açıkladı! Müjde: ABD ve Türkiye ticaret hedefi 100 milyar dolar! Ekonomide tarihi adımlar işaret edildi

Yeniakit Publisher
2024-05-09 18:16:00 - 2024-05-09 18:19:02
Ömer Bolat açıkladı! Müjde: ABD ve Türkiye ticaret hedefi 100 milyar dolar! Ekonomide tarihi adımlar işaret edildi

Ömer Bolat duyurdu! Müjde ABD ve Türkiye ticaret hedefi 100 milyar dolar! Türkiye'den müjde üstüne müjde haberler gelirken ekonomide atılan adımlar işaret edildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 39. Amerikan Türk Konferansına katılmak üzere bulunduğu Washington'd ABD ile ikili ticaret hedefini 100 milyar dolar olarak açıkladı.

Türkiye, İsrail'le dış ticaretini durdurmuş, bu hamlenin ardından İsrail'den Türkiye'nin ticari ambargosunda geri adım attığını iddiası gelmişti.

Bakan Bolat, Türkiye'nin İsrail ile dış ticareti sonlandırmasının ardından, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın "Türkiye'nin ambargoyu hafiflettiğine" dair açıklamasının tamamen hayal ürünü olduğunu belirtti.

"Türkiye'nin pozisyonunda değişiklik yok"

Bolat, "Türkiye'nin pozisyonunda herhangi bir değişiklik yoktur" diyerek, tartışmalara son noktayı koydu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23