Ömer Bolat açıkladı! Müjde: ABD ve Türkiye ticaret hedefi 100 milyar dolar! Ekonomide tarihi adımlar işaret edildi
Ömer Bolat duyurdu! Müjde ABD ve Türkiye ticaret hedefi 100 milyar dolar! Türkiye'den müjde üstüne müjde haberler gelirken ekonomide atılan adımlar işaret edildi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 39. Amerikan Türk Konferansına katılmak üzere bulunduğu Washington'd ABD ile ikili ticaret hedefini 100 milyar dolar olarak açıkladı.
Türkiye, İsrail'le dış ticaretini durdurmuş, bu hamlenin ardından İsrail'den Türkiye'nin ticari ambargosunda geri adım attığını iddiası gelmişti.
Bakan Bolat, Türkiye'nin İsrail ile dış ticareti sonlandırmasının ardından, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın "Türkiye'nin ambargoyu hafiflettiğine" dair açıklamasının tamamen hayal ürünü olduğunu belirtti.
"Türkiye'nin pozisyonunda değişiklik yok"
Bolat, "Türkiye'nin pozisyonunda herhangi bir değişiklik yoktur" diyerek, tartışmalara son noktayı koydu.
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