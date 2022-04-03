Ömer Bayram'dan itiraf

Galatasaray'ın 2-0'lık Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından Ömer Bayram ve Cicaldau mücadeleyi değerlendirdi.

Önemli bir galibiyet elde ettiklerini vurgulayan Ömer Bayram, "Bu maç bizim için önemliydi. 7-8 hafta kaldı sanırım. Bu maçta az da olsa taraftarlarımızı memnun etmek istedik. Kalemizi gole kapattık bugün. Önümüzde 7-8 maç var. Kendimizi en iyi şekilde yeni sezona hazırlayacağız." diye konuştu.

Ömer Bayram, derbide galip gelmek istediklerini belirterek, "Artık maça bakıyoruz. Bu sezon bizim için üzücü bir sezon oldu. Önümüzde güzel bir maç var, belki de dünyanın sayılı maçlarından. Bu haftayı kapattık, aynı şekilde Fenerbahçe maçına da iyi hazırlanıp derbide taraftarımıza üç puanı hediye etmek istiyoruz." dedi.

Ryan Babel'in golünde asisti yapan Cicaldau ise "Galibiyet için mutluyum, asist yaptığım ve takıma katkı sağladığım için mutluyum. Biliyorsunuz formumda Covid'den sonra düşüş oldu. Yavaş yavaş eski formuma geri dönüyorum." dedi.