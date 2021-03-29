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Gündem Ömer Aydın kimdir? PKK'lı terörist Ömer Aydın öldürüldü mü? MİT operasyonu son dakika!
Gündem

Ömer Aydın kimdir? PKK'lı terörist Ömer Aydın öldürüldü mü? MİT operasyonu son dakika!

MİT ve TSK, terer örgütü PKK’nın kabusu olmaya devam ediyor. Eli kanlı terör örgütü PKK’ya hem yurt içinde hem de yurtdışında darbe vuruluyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina'da, Türkiye'de eylem hazırlığı için bir toplantıya katılacağı öğrenilen vatan haini PKK'lı Hüseyin İnal MİT’in düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilmişti. Bir son dakika haberine göre de yine MİT’in operasyonu ile hain terörist Ömer Aydın etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 12:26:00 - 2021-03-29 12:36:51
Ömer Aydın kimdir? PKK'lı terörist Ömer Aydın öldürüldü mü? MİT operasyonu son dakika!

Son dakika haberine göre MİT ve TSK'nın Irak kuzeyindeki Kandil'de düzenlediği operasyonda, PKK/KCK'nın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu Ömer Aydın etkisiz hale getirildi. Terörist Ömer Aydın'ın, PKK/KCK'nın Irak-İran sınırında insan ve silah kaçakçılığı ile uyuşturucu trafiğinin sorumluları arasında yer aldığı öğrenildi.

Irak'ın kuzeyindeki Metina'da, Türkiye'de eylem hazırlığı için bir toplantıya katılacağı tespit edilen PKK'lı Hüseyin İnal ve beraberindeki 2 terörist, Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilmişti.

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