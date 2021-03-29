Ömer Aydın kimdir? PKK'lı terörist Ömer Aydın öldürüldü mü? MİT operasyonu son dakika!

MİT ve TSK, terer örgütü PKK’nın kabusu olmaya devam ediyor. Eli kanlı terör örgütü PKK’ya hem yurt içinde hem de yurtdışında darbe vuruluyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina'da, Türkiye'de eylem hazırlığı için bir toplantıya katılacağı öğrenilen vatan haini PKK'lı Hüseyin İnal MİT’in düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilmişti. Bir son dakika haberine göre de yine MİT’in operasyonu ile hain terörist Ömer Aydın etkisiz hale getirildi.