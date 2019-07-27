0553 313 94 23

Omega 3 yağ asitleri açısından en zengin 8 yiyecek

Bazı kişiler vücudun ihtiyacını karşılamak için Omega 3 takviyeleri tüketir. Ancak Omega 3 açısından zengin yiyecekler tüketirseniz, pahalı takviyeler almanıza gerek kalmaz. Aşağıda, günlük beslenme düzeninize ekleyebileceğiniz Omega 3 açısından zengin yiyecekler listesini bulabilirsiniz.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:10
Omega 3 yağ asitleri açısından en zengin 8 yiyecek

Omega 3 yağ asitleri sağlığa yararlı özellikleri ile bilinir. Gerçek şu ki, vücudumuzun çeşitli yaşamsal işlevlerini yerine getirebilmesi için bu yağlara ihtiyacı var. Pek çok besin maddesi yağda çözünebilir olduğundan, yağlar olmadan vücut bu besinlerden faydalanamaz. İnsan vücudu yağların çoğunu sentezleme yeteneğine sahiptir ancak Omega 3 yağ asitleri bunlar arasında değildir.

Bu yağ asitleri yalnızca günlük olarak tükettiğimiz besinlerden elde edilebilir. Omega 3 yağ asitleri çoklu doymamış yağ asitleri kategorisine girer. DHA, EPA ve ALA olmak üzere üç ana tip içerir.

Dokosaheksaenoik Asit (DHA) doğrudan anne sütünden, balıktan veya alg yağından elde edilebilir. Eikosapentaenoik Asit (EPA) morina karaciğeri, ringa balığı, uskumru, somon balığı ve sardalya gibi yağlı balıklar ile çeşitli yenilebilir deniz yosunu türlerinden elde edilebilir. Alfa-Linolenik Asit (ALA) ise sadece chia tohumu, keten tohumu, kuruyemişler (özellikle ceviz) ve pek çok yaygın bitkisel yağ gibi bitkisel kaynaklarda bulunur. Basit bir ifadeyle Omega 3 yağları insan vücudunun büyümesinde ve düzgün işleyişinde önemli bir rol oynamaktadır.

Omega 3 açısından en zengin yiyecekler

1- Soya Fasulyesi (Kavrulmuş)

Birçok insan bu yiyeceğin Omega 3 yağları açısından oldukça zengin olduğunu bilmiyor. Soya fasulyesi kalp sağlığını destekleyen ALA’ya sahiptir. Aslında, bir kase hafif pişmiş soya fasulyesi, bazı soğuk su balıklarından daha fazla Omega 3 yağı içerir!

2- Ceviz

Her türlü harika bir yiyecek olan cevizi ister kendi başına, ister en sevdiğiniz yemeklere ve salatalara ekleyerek tüketin. Ceviz, yalnızca kalp-damar sağlığını desteklemekle kalmaz, aynı zamanda ideal kilonuzu korumanıza da yardımcı olur.

3- Somon balığı

Sadece D vitamini açısından zengin değil, aynı zamanda mükemmel bir Omega 3 yağ asitleri, protein ve fosfor kaynağıdır. Somon balığı, yüksek miktarda Omega 3 yağları (EPA ve DHA) içerir. Bu yağlar, iltihaplanmanın azaltılması gibi bir dizi kardiyovasküler rahatlık sağlar. Haftada iki veya üç kez somon balığı yemek kalp krizi, yüksek tansiyon, aritmi ve emboli riskini azaltabilir.

4- Kanola Yağı

En sağlıklı salata ve yemek yağı olarak lanse edilir. Zeytinyağından daha ucuzdur ve yüksek pişirme sıcaklıklarına dayanabilir. Düşük doymuş yağ içeriği nedeniyle sağlığımız için faydalı olduğu söylenir.

5- Sardalya

Sardalya küçük ve yağlı bir balık türü olup, diğer balık türlerinden daha ucuzdur. İçerdiği sodyum miktarı yüksek olduğundan, düşük sodyumlu meyve ve sebze içeren beslenme düzeninin dengeleyebilir.

6- Chia Tohumu

Chia tohumu yalnızca Omega 3 açısından değil, aynı zamanda vitamin, mineral ve diyet lifi açısından da zengin bir yiyecektir. Kalsiyum, protein ve magnezyum yüklü bu tohum tip 2 diyabet riskini azaltır, egzersiz performansını artırır ve ayrıca beyin sağlığı açısından faydalar sağlar.

7- Uskumru

Bu küçük ve yağlı balık yalnızca lezzetli değil, aynı zamanda inanılmaz derecede sağlıklıdır. Omega 3 açısından zengin olmasının yanı sıra harika besin ögeleri, B6 ve B12 vitaminleri içerir.

8- Keten Tohumu

Omega 3 yağları açısından en zengin kaynak olan keten tohumu, süper gıda olarak kabul edilir. Çoğu zaman öğütülmüş veya yağ yapmak için kullanılan bu küçük tohum kanserle mücadele, şeker isteğini azaltma ve kilo vermeyi hızlandırmada yardımcı olur.

Sağlıklı bir yaşam için yukarıda listelenen Omega 3 açısından zengin yiyecekleribeslenme düzeninize eklemeyi ihmal etmeyin.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:10
  1. Omega 3 yağ asitleri
  2. Omega 3
  3. Alfa-Linolenik Asit (ALA)
  4. Dokosaheksaenoik Asit (DHA)
  5. Eikosapentaenoik Asit (EPA)
  6. D vitamini
  7. kalp krizi
  8. yüksek tansiyon
  9. aritmi
  10. emboli
  11. protein
  12. fosfor
  13. Somon balığı
  14. Ceviz
  15. kanola yağı
  16. Soya Fasulyesi
  17. Sardalya
  18. Chia Tohumu
  19. Uskumru
  20. Keten Tohumu
  21. Omega 3 açısından en zengin yiyecekler
  22. Omega 3 yağ asitleri açısından en zengin yiyecek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran balistik füze denemesi yaptığını teyit etti
    1. İran balistik füze denemesi yaptığını..
    2. Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması
    3. Yüzbaşı Bozkurt’dan Başkan Gültekin’e..
    4. Melih Gökçek anket yaptı! Sosyal medya..
    5. GÜNCELLEME- İdlib'e hava saldırıları:..
    6. Alanyaspor'da transfer
    7. "Omuz omuza vereceğiz, bu takımı..
    8. Büyükşehirin Salihli’deki..
    9. Beyşehir’de Uluslararası Göl Festivali..
    10. "Türkçenin en güzel konuşulduğu yer..
    11. Bayburt Belediyesi’nden vefa töreni
    12. Ziya Selçuk: Bakış açımız doğmamış..
    13. Kılıçdaroğlu'ndan AYM'nin skandal..
    14. Esenyurt'ta özel halk otobüsü alev..
    15. Elektrik hattı bakım çalışması yapan..
    16. Fuat Oktay, Tunus'ta Sibsi'nin cenaze..
    17. Erdoğan ve Mahathir, Baykar'ı ziyaret..
    18. EYOF 2019’da milli judocular karma..
    19. Gaziantep’te orman yangını
    20. Köse'yi şehit eden teröristin ifade..
    21. Antalya’da balkondan düşen kadın öldü
    22. Kenan Bozgeyik: Kar oranını artıran..
    23. El Bab’da patlama: 2 ölü, 11 yaralı
    24. Prof. Dr. Kazım Uysal, DPÜ’nün yeni..
    25. Manisa’da ot yangını korkuttu
    26. Suriye'nin kuzeyinde eş zamanlı..
    27. Esenyurt’ta iki katlı otobüs alev alev..
    28. Moskova karıştı! Çok sayıda gözaltı var
    29. Latteli dondurulmuş pastanın kokusu..
    30. Mardin’de lavanta hasadı yapıldı
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz