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Omar'dan ABD'nin Suudi Arabistan politikasına eleştiri

ABD Kongresine giren ilk başörtülü Müslüman kadın unvanını taşıyan Somali asıllı İlhan Omar, ABD'nin Suudi Arabistan konusundaki sessizliğini eleştirerek, "Neden Suudi Arabistan'ı, diğer ülkelerle aynı insan hakları standartlarına tabii tutmuyoruz?" ifadelerini kullandı

07 Şubat 2019 Perşembe 06:13
Omar'dan ABD'nin Suudi Arabistan politikasına eleştiri

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesine seçilen ABD Kongresine giren ilk başörtülü Müslüman kadın İlhan Omar, bugün komitede ABD'nin Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan'a verdiği desteğin kesilmesine yönelik yasa tasarısının görüşüldüğü oturuma katıldı.

Omar, burada yaptığı konuşmasında, Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun Yemen'de Husilere karşı yürüttüğü savaşın dünyadaki en büyük insani krizlerden birine yol açtığına işaret ederek, "Son 3 buçuk yılda, 17 binden fazla insan öldürüldü. 40 bin kişi yaralandı. 3 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi. 22 milyon kişi yardıma muhtaç. Milyonlarca insan açlığın eşliğinde. Suudi Arabistan önderliğindeki savaş nedeniyle kolera salgını var. Bu, tarihteki en kötü kolera salgınlarından birisi." değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın haberine göre; Ortadoğu'daki diğer ülkelerin insan hakları ihlalleri ve bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik hareketleri konusunda ABD'nin hızlıca harekete geçtiğini anımsatan Omar, Suudi Arabistan konusunda neden benzeri adımların atılmadığını sordu.

 Omar, toplantının ardından sosyal medya hesabında yaptığı konuşmanın videosunu paylaşarak, "Neden Suudi Arabistan'ı, diğer ülkelerle aynı insan hakları standartlarına tabii tutmuyoruz?" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 06:13
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