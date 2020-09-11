  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel "Omar ve Biz" filmi, Kazan ile Ankara'dan ödülle döndü
Aktüel

"Omar ve Biz" filmi, Kazan ile Ankara'dan ödülle döndü

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle TRT ortaklığında çekilen film, 16. Uluslararası Kazan Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerine, Ankara Film Festivali'nde ise "En İyi Kurgu" ödülünü aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 20:05:26 -
"Omar ve Biz" filmi, Kazan ile Ankara'dan ödülle döndü

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er'in yaptığı "Omar ve Biz" filmi, ulusal ve uluslararası festivallerden ödüller almaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle TRT ortaklığında çekilen 2019 yapımı film, Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 16. Uluslararası Kazan Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerine, Ankara Film Festivali'nde ise "En İyi Kurgu" ödülüne layık görüldü.

Görüntü yönetmenliğini Aydın Sarıoğlu'nun yaptığı filmde, Cem Bender, Taj Sher Yakub, Menderes Samancılar, Hala Alsayasneh, Uygar Tamer, Ushan Çakır, N'Sele Celia Sophie, Timur Ölkebaş, Ali Emrah Doğan, Volkan Girgin, Sedef Girgin ve Savaş Sezer rol alıyor.

Türkiye-Yunanistan sınırında yaşayan emekli asker İsmet ile hayatını kurtaran iki göçmeni misafir etmeye başlayan komşusu Sabri'nin hikayesini konu alan yapımda, İsmet'in başından geçenler ve ön yargılarıyla yüzleşmesi anlatılıyor.

Polonya, Portekiz', Kayseri, Malatya, Antakya, Boğaziçi, Santa Cruz festivalleriyle South East European Film Festivali ve Güney Doğu Avrupa Film Festivallerinden ödülle dönen yapım, Harlem Uluslararası Film Festivali, LAO Film Festivali İnsan Hakları Filmleri Yarışması, Müslüman Filmler Festivali, IMAGINDIA Film Festivali Mülteci Filmleri Yarışması ve Odesa Film Festivali programında da yer alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Erbakan'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Kadına şiddeti engellemiyor
Siyaset

Fatih Erbakan'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Kadına şiddeti engellemiyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı televizyon programında İstanbul Sözleşme'sinin kadına şiddeti engellemediğini b..
Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu açıklandı
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu açıklandı

Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan koronavirüs testinin sonucunun negatif çıktığı açıklandı.

TikTok rezaletine suç duyurusu! Camide yaptıkları isyan ettirdi
Gündem

TikTok rezaletine suç duyurusu! Camide yaptıkları isyan ettirdi

Çin merkezli uygulama TikTok'ta cami görevlilerinden izin almadan camiye girip cübbe ve sarık giyen kadının çektiği rezalet video ile ilgili..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı