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Spor Omar sağlık durumu nasıl? Omar Elabdellaoui nasıl oldu?
Spor

Omar sağlık durumu nasıl? Omar Elabdellaoui nasıl oldu?

Omar Elabdellaoui son durum | Yılbaşında elinde havai fişek patlayan ve acilen hastaneye kaldırılan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Omar Elabdellaoui hakkında açıklama yapıldı mı? | Omar Elabdellaoui futbol oynayabilecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-01-02 12:53:00 -
Omar sağlık durumu nasıl? Omar Elabdellaoui nasıl oldu?

Galatasaraylı futbolcu yılbaşı akşamı feci bir kaza yaşadı. Elinde havai fişek patlayan Omar Elabdellaoui acilen hastaneye kaldırıldı ve tedavisine başlandı. Peki, Omar’ın durumu nasıl?

Omar sağlık durumu nasıl? Omar Elabdellaoui nasıl oldu?

İki gözüne de hasar alan futbolcunun tedavisi devam ediyor. Omar'ın özellikle sol gözünde ciddi bir tahribatının olduğu gelen haberler arasında.

Prof. Dr. Vedat Kaya konu hakkında, "Görme yetisi var ama ileriki dönem gidişat nasıl olur, bir şey söylemek bağlayıcı olur. Basit bir parça, ufak bir leke yüzünden görme değişir. Ertesi gün lekeyi temizlersiniz, görme artabilir. Tekrar bir müdahale gerekecektir. Şimdi restorasyonla ilgili işlemleri adım adım planlıyoruz” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Omar Elabdellaoui’yi hastanede ziyaret etti. Terim, “Denecek şey büyük geçmiş olsun. Allah canını bağışlamış. Omar bizim için çok kıymetli. Kendisiyle görüştüm. İkimiz de biraz daha duygusallaştık. Galatasaray olarak Omar için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.

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