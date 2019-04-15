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Seçim 2019 Sayfası

Omar: Ölüm tehdidi almaya başladım

ABD Kongresi'ndeki ilk Müslüman kadın milletvekili Omar, ABD Başkanı Trump'ın sosyal medyada kendisini hedef göstermesinin ardından çok sayıda ölüm tehdidi aldığını açıkladı.

15 Nisan 2019 Pazartesi 11:15
Omar: Ölüm tehdidi almaya başladım

ABD Kongresi'ndeki ilk Müslüman kadın milletvekili Ilhan Omar, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyada kendisini hedef alan videoyu paylaşmasının ardından artan biçimde ölüm tehditleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi. 

Omar, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'nin Müslüman vekilin güvenliği konusunda Kongre polisini harekete geçirdiğini duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, Trump'ın söz konusu videoyu cuma gecesi Twitter hesabında paylaşması sonrası çok sayıda ölüm tehdidi aldığını belirtti. 

Ilhan Omar, "Sağcı aşırıcıların ve beyaz milliyetçilerin şiddet suçları ve diğer nefret eylemleri, bu ülkede ve dünya çapında artışta. Yurtta en yüksek kademede oturan kişi tarafından cesaretlendirildiklerini artık inkar edemeyiz" değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın aşırı sağcılığı kışkırtmaya son vermesi gerektiğini, bunun insanların hayatlarını tehlikeye attığını dile getiren Omar, "Hepimiz Amerikalıyız." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 11:15
  1. ABD Kongresi
  2. Ilhan Omar
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