Olympique Marsilya'da Villas-Boas dönemi - Portekizli teknik direktör Andre Villas-Boas, Fransız kulübü Olympique Marsilya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı



ANKARA (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Marsilya, teknik direktörlüğe Andre Villas-Boas'ı getirdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 41 yaşındaki Portekizli teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Villas-Boas, profesyonel futbolculuk kariyeri olmadan adım attığı teknik direktörlükte Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit ve Şanghay SIPG kulüplerinde görev yaptı. Porto'yu 2011'de UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıyan Villas-Boas, motor sporları için teknik direktörlüğe ara verdiği 2017'nin kasım ayından beri takım çalıştırmıyordu.



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