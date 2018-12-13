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Olympique Lyon gruplardan çıkan son takım oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonunun grup aşaması, E, F ve H gruplarındaki 6 maçla sona erdi.

13 Aralık 2018 Perşembe 01:14
Olympique Lyon gruplardan çıkan son takım oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup maçlarının 6. ve son haftası tamamlandı.

Ajax, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, Porto, Real Madrid, Roma, Schalke 04 ve Tottenham'ın ardından son 16 turuna yükselen son ekip de belli oldu.

Tur atlayacak ekibin belirleneceği F grubundaki Shakhtar Donetsk-Olympique Lyon mücadelesi 1-1 bitti. Shakhtar'ın golünü 22. dakikada Junior Moraes, Lyon'un golünü ise 65. dakikada Fekir attı.

Bu sonuçla puanını 8'e çıkaran Olympique Lyon, son 16 turu biletini aldı.

Grubu 6 puanla 3. sırada bitiren Shakhtar Donetsk de Benfica, Club Brugge, Galatasaray, Inter, Napoli, Valencia ve Viktoria Plzen gibi yoluna UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda devam edecek takımlar arasına katıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi E, F ve H gruplarının son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

E Grubu:

Benfica (Portekiz) - AEK (Yunanistan): 1-0

Ajax (Hollanda) - Bayern Münih (Almanya): 3-3

TakımlarOGBMAYAvP
Bayern Münih64201551014
Ajax6330115612
Benfica6213611-57
AEK6006213-110

 

F Grubu:

Manchester City (İngiltere) - Hoffenheim (Almanya): 2-1

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Olympique Lyon (Fransa): 1-1

TakımlarOGBMAYAvP
Manchester City64111661013
Olympique Lyon6150121118
Shakhtar Donetsk6132816-86
Hoffenheim60331114-33

 

H Grubu:

Valencia (İspanya) - Manchester United (İngiltere): 2-1

Young Boys (İsviçre) - Juventus (İtalya): 2-1

TakımlarOGBMAYAvP
Juventus640294512
Manchester United631274310
Valencia62226608
Young Boys6114412-94

 

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 01:14
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