0553 313 94 23

Olympiakos, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

06 Ağustos 2019 Salı 20:25
Olympiakos, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı


İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın İstanbul'da Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Yunan temsilcisi Olympiakos, hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Pedro Martins yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı bildirildi.

Medipol Başakşehir-Olympiakos maçı, yarın saat 20.45'te başlayacak.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 20:25
  1. Futbol
  2. Medipol Başakşehir
  3. Olympiakos
  4. Şampiyonlar Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Boluspor yeni transferlerini tanıttı
    1. Boluspor yeni transferlerini tanıttı
    2. AK Parti MYK toplantısı sona erdi
    3. Kamu alımları 2019 son dakika
    4. Balıkesir'de 30 düzensiz göçmen..
    5. HSBC ve Belçika vergi davasında..
    6. Başakşehir, Olympiakos maçının..
    7. Olympiakos, Başakşehir maçına hazır
    8. Tarım ve Orman Bakanlığı: “Bursa’daki..
    9. Fenerbahçeli futbolculardan Şebnem..
    10. AK Parti'den 'Kaz Dağları' açıklaması!
    11. 11. Büyükelçiler Konferansı
    12. Dujarric: İdlib ve çevresindeki..
    13. AK Parti Sözcüsü Çelik :"Fırat’ın..
    14. Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı!
    15. Burundi'de sıtma alarmı
    16. Venezuela'dan Trump'a tepki
    17. Gençlerbirliği'nde sezon hazırlıkları
    18. Bakan Kasapoğlu, Paletli Yüzme Milli..
    19. Rusya'dan Amerika'ya 'ekonomik..
    20. Air Canada'dan başörtüsü skandalı
    21. Antalya’da Jennifer Lopez heyecanı
    22. Futbol: Hazırlık maçı
    23. Erzincan'daki operasyonda 42 kilo 500..
    24. Bingöl’de trafik kazası: 3 yaralı
    25. "ABD bölgede provokatif girişimlerde..
    26. Mersin'de akaryakıt yüklü tanker..
    27. Bakan Kasapoğlu Sualtı Hokeyi Milli..
    28. Üniversite kayıtları internet..
    29. İzmir'de sahte içki operasyonu
    30. ABD'den dünyaya Venezuela tehdidi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'