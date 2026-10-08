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Spor Olympiacos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor

Olympiacos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

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Olympiacos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de sezonun 4. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'da Olympiacos'un konuğu olacak. Lacivert-beyazlı ekip deplasmandan galibiyetle dönmek isterken, basketbolseverler kritik mücadelenin ne zaman başlayacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor. İşte Olympiacos - Anadolu Efes maçına dair tüm detaylar...

Olympiacos ile Anadolu Efes, EuroLeague'de son yıllarda birçok kez karşı karşıya geldi. İki ekibin yeniden buluşacağı mücadelede Anadolu Efes, güçlü rakibi karşısında mücadele gösterecek. Karşılaşma öncesinde takımların son durumu ve maç programı da netleşti.

OLYMPIACOS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de 4. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Olympiacos'un konuğu olacak. Karşılaşma 9 Ekim Cuma günü saat 21.15'te başlayacak ve Yunanistan'daki SUNEL Arena'da oynanacak.

Olympiacos-Anadolu Efes EuroLeague maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

 

ANADOLU EFES EUROLEAGUE'DE NASIL BİR BAŞLANGIÇ YAPTI?

Lacivert-beyazlı ekip ilk üç haftada bir galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Sezona Barcelona deplasmanında başlayan Anadolu Efes, parkeden 89-82 mağlup ayrıldı. İkinci haftada Real Madrid'i İstanbul'da 94-84 yenerek ilk galibiyetini aldı. Ardından Kızılyıldız deplasmanında 77-72'lik sonuçla sahadan mağlup ayrıldı.

Olympiacos karşılaşması bu nedenle Anadolu Efes için yeniden galibiyet çizgisine dönme fırsatı olacak.

 

ANADOLU EFES'İN SIRADAKİ EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN?

Olympiacos deplasmanının ardından Anadolu Efes'in Avrupa takvimi yeniden İstanbul'a dönecek. Lacivert-beyazlılar 14 Ekim Çarşamba günü Bayern Münih'i Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak.

Efes'in önündeki EuroLeague programının ilk iki maçı şöyle:

9 Ekim: Olympiacos - Anadolu Efes

14 Ekim: Anadolu Efes - Bayern Münih

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