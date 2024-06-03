Ölünce cesedinin yakılmasını vasiyet eden yazardan, hafızlar için aşağılık cümleler

Ölünce cesedinin yakılmasını vasiyet eden Cumhuriyet gazetesi yazarı Özdemir İnce, yine İslam'a ve Müslümanlara saldırdı. Türkiye'deki din eğitimine, cami sayısına ve hafızlara dil uzatan İnce, rezil ötesi yazısında, özetle şu herzeleri yumurtladı:

"(...) İslamcı çevreleri, Milli Görüşçüleri, Erbakan Hocacıları ve AKP ileri gelenleri ile yandaşlarını 10 dakika dinleyecek olsanız Türkiye’de din ve inanç özgürlüğünün bulunmadığına inanmak çok mümkün. Oysa Türkiye’deki cami ve mescit sayısı, okul sayısının çok üzerinde.

Köylerde tek okul olmasına karşın birden çok cami var. Bir caminin yeter olduğu durumda neden iki ve üç cami vardır, bunun nedenini açıklamak mümkün değil.

(...) Din eğitimi ve uygulaması, özellikle içinden çıkılmaz hale getirilmektedir.

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Türkiye’deki cami sayısının nüfusa oranı, Arap ülkelerinin oranının çok üzerindedir.

(...) Bilgisayarların, teyp kasetlerinin, CD’lerin, DVD’lerin zamanında Kuran ezberlemenin ne gereği var? Hafız, hıfzeden, koruyan demektir. Kuran nüshalarının çoğaltılamadığı çağlarda, okuma yazmanın olmadığı dönemlerde kutsal kitabı ezberleyen insanlara gereksinim vardı. Şimdi yok. Hafızlık da çağın gereği yok olacak mesleklerden biri. Her hafızın elinin altında milyonlarca nüsha Kuran, her müminin elinin altında gene milyonlarca elektronik kayıt var. Ezanı hoparlörle okutanlar, ya hoparlörden ya da hafızlık mesleğinden vazgeçmek zorundadır.

(...) Birkaç ay önce TELE1’de, Namık Koçak’la yaptığımız programda (...) Arapça bilmeyen çocuklara Kuran ezberleterek zorla hafız yapılmasını kınamıştım. RTÜK hazretleri 135 bin lira ceza verdi televizyona. Gazeteye ceza vermeye güçleri yetmez ama bakarsın mahkemeye verirler."