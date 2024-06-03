  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mourinho'nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi! Ali Koç'u şoke eden protesto! Hem havalimanı hem stat...

Tuhaf işler dönüyor, çok tuhaf! Jose Mourinho, Fener Rum Patriği, Ekrem İmamoğlu, Diyanet işleri başkanı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in öz yeğeni Ebuseleme Gülen: Adil Öksüz, Erdoğan için oyun hazırlattı

Bakan Tekin’den müfredat açıklaması: Neye itiraz ediyorlar merak ediyorum

Petrol devinden Türkiye açıklaması: Çalışanlarımızın can güvenliği tehlikede

Hayalet uçakları daha önce görecek! Heyecanlandıran MURAD-600A özelliği!

Beşiktaş’ı şok edecek hamle! Beşiktaş mı büyük Aboubakar mı? Yırtın şu adamın sözleşmesini!

Real Madrid’e iyi bakın laikçiler

Tarım ve Orman Bakanlığından başıboş köpek sorunu için yeni formül

Galatasaray’da Terim paniği! Mourinho sonrası şok iddia Süper Ligi sallayacak mı?
Medya Ölünce cesedinin yakılmasını vasiyet eden yazardan, hafızlar için aşağılık cümleler
Medya

Ölünce cesedinin yakılmasını vasiyet eden yazardan, hafızlar için aşağılık cümleler

Yeniakit Publisher
2024-06-03 15:45:00 -
Ölünce cesedinin yakılmasını vasiyet eden yazardan, hafızlar için aşağılık cümleler

Ölünce cesedinin yakılmasını vasiyet eden Cumhuriyet gazetesi yazarı Özdemir İnce, yine İslam'a ve Müslümanlara saldırdı. Türkiye'deki din eğitimine, cami sayısına ve hafızlara dil uzatan İnce, rezil ötesi yazısında, özetle şu herzeleri yumurtladı:

Ölünce cesedinin yakılmasını vasiyet eden Cumhuriyet gazetesi yazarı Özdemir İnce, yine İslam'a ve Müslümanlara saldırdı. Türkiye'deki din eğitimine, cami sayısına ve hafızlara dil uzatan İnce, rezil ötesi yazısında, özetle şu herzeleri yumurtladı:

"(...) İslamcı çevreleri, Milli Görüşçüleri, Erbakan Hocacıları ve AKP ileri gelenleri ile yandaşlarını 10 dakika dinleyecek olsanız Türkiye’de din ve inanç özgürlüğünün bulunmadığına inanmak çok mümkün. Oysa Türkiye’deki cami ve mescit sayısı, okul sayısının çok üzerinde.

Köylerde tek okul olmasına karşın birden çok cami var. Bir caminin yeter olduğu durumda neden iki ve üç cami vardır, bunun nedenini açıklamak mümkün değil.

(...) Din eğitimi ve uygulaması, özellikle içinden çıkılmaz hale getirilmektedir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye’deki cami sayısının nüfusa oranı, Arap ülkelerinin oranının çok üzerindedir.

(...) Bilgisayarların, teyp kasetlerinin, CD’lerin, DVD’lerin zamanında Kuran ezberlemenin ne gereği var? Hafız, hıfzeden, koruyan demektir. Kuran nüshalarının çoğaltılamadığı çağlarda, okuma yazmanın olmadığı dönemlerde kutsal kitabı ezberleyen insanlara gereksinim vardı. Şimdi yok. Hafızlık da çağın gereği yok olacak mesleklerden biri. Her hafızın elinin altında milyonlarca nüsha Kuran, her müminin elinin altında gene milyonlarca elektronik kayıt var. Ezanı hoparlörle okutanlar, ya hoparlörden ya da hafızlık mesleğinden vazgeçmek zorundadır.

(...) Birkaç ay önce TELE1’de, Namık Koçak’la yaptığımız programda (...) Arapça bilmeyen çocuklara Kuran ezberleterek zorla hafız yapılmasını kınamıştım. RTÜK hazretleri 135 bin lira ceza verdi televizyona. Gazeteye ceza vermeye güçleri yetmez ama bakarsın mahkemeye verirler."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23