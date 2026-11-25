İstanbul'da yaşayanlar dikkat: Bu yollar trafiğe kapatılacak!
İstanbul Beyoğlu'nda Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü programı nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.
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İstanbul Beyoğlu'nda Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü programı nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.
stanbul Beyoğlu’nda, bugün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında saat 14.00'ten etkinlik bitimine kadar bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.
KAPALI OLAN YOLLAR Bu kapsamda, Sıraselviler Caddesi'nin Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydanı istikametine giden bölümü, Taksim Meydanı'nda büfelerin önünden İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol, Refik Saydam Caddesi üzerinden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş ve çıkışlar, Ensiz Sokak ile İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak ile Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak ile Atıf Yılmaz Caddesi trafiğe kapatılacak.
Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi yönüne giden yollar, Yeni Çarşı Caddesi'nin İstiklal Caddesi ile kesişiminden İstiklal Caddesi istikametine giden yol, Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi yönüne giden yol, Tak-ı Zafer Caddesi ve Mete Caddesi'nin İnönü Caddesi kesişiminden itibaren olan bölümü de ulaşıma kapalı olacak.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR Sürücülerden alternatif güzergah olarak İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Meclis-i Mebusan Caddesi'ni kullanmaları istendi.
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