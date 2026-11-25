UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5’inci haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa ile karşılaştı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelenin ikinci devresinde oyunun kontrolünü eline alan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray’a 3 puanı getiren golü 77’nci dakikada Deniz Gül kaydetti. Turnuvada geride kalan 4 haftada 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 6 puan toplayan sarı-kırmızılılar, Aston Villa zaferiyle puanını 9’a yükseltirken Devler Ligi’ndeki üst üste 3 galibiyetlik kulüp rekoruna 4’üncü kez ortak oldu.

ASTON VILLA’YI İLK KEZ YENDİ

Galatasaray, Aston Villa’yı tarihinde ilk kez resmi bir maçta mağlup etti. Avrupa kupaları tarihinde daha önce Türk ekipleriyle 8 kez mücadele eden Aston Villa; bu karşılaşmalarda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile eşleşmiş ve 6 galibiyet, 1 beraberlik ile 1 mağlubiyet elde etmişti. İngiliz ekibinin Türk takımları karşısındaki önceki tek yenilgisi ise 18 Ekim 1994 tarihinde deplasmanda Trabzonspor’a 1-0 kaybettiği maçtaydı.

İNGİLİZ EKİPLERİNE EVİNDE YİNE ŞANS TANIMADI

Galatasaray, İngiliz ekiplerini konuk ettiği son 4 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı. Söz konusu süreçte taraftarı önünde Liverpool’u 2, Tottenham’ı ve son olarak Aston Villa’yı 1’er kez deviren sarı-kırmızılılar, İngiliz takımlarıyla sahasında oynadığı son 11 resmi maçta ise 7 galibiyet, 3 beraberlik alırken sadece 1 kez yenildi.

3 MAÇLIK SERİYLE REKORUNU 4’ÜNCÜ KEZ YAKALADI

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla üst üste 3 maç kazanabilen Galatasaray, Aston Villa’yı 1-0 mağlup ederek bu kulüp rekorunu tarihinde 4’üncü kez egale etti. Bu sezon turnuvada sırasıyla Lille (4-2) ve Stuttgart’ı (2-0) geçen sarı-kırmızılılar, İngiliz temsilcisi karşısında da sahadan galip ayrılarak Ekim - Kasım 2026 döneminde Devler Ligi’nde üst üste 3’üncü galibiyetine imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde daha önce Ekim 1999 - Eylül 2000, Kasım - Aralık 2012 ve Mayıs - Kasım 2025 dönemlerinde de üst üste 3’er galibiyet alarak aynı seriyi yakalamıştı.

GALİBİYET SERİSİ 8 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı son 8 resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Galatasaray, Aston Villa engelini de aşarak serisini sürdürdü. Barcelona mağlubiyetinin ardından oynadığı hiçbir maçta puan kaybı yaşamayan sarı-kırmızılılar; bu süreçte Süper Lig’de Gençlerbirliği’ni 1-0, Fenerbahçe’yi 1-0, Konyaspor’u 4-0, Amed Sportif Faaliyetler’i 4-3 ve Samsunspor’u 2-1 mağlup etti. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise sırasıyla Lille’i 4-2, Stuttgart’ı 2-0 ve son olarak Aston Villa’yı 1-0 yenerek galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

DENİZ GÜL, ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray’ın milli oyuncusu Deniz Gül, UEFA Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk gol sevincini Aston Villa karşısında yaşadı. Sarı-kırmızılı ekibin İngiliz temsilcisini sahasında 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Deniz Gül, Devler Ligi sahnesinde ilk kez fileleri havalandırdı. 22 yaşındaki genç forvet, sarı-kırmızılı forma altındaki bir önceki golünü ise Süper Lig’in 8’inci haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında atmıştı.