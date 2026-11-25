AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kadına dönük şiddetin her türlüsü herkes tarafından lanetlenmelidir. Kadına yönelik şiddet yalnızca bir bireye değil, toplumun vicdanına ve ortak değerlerimize saldırıdır. Şiddeti doğuran anlayış, eylem ve dil ile mücadelemiz 'sıfır tolerans' ilkesi ile sürecektir. Kadına dönük şiddetle mücadele bir insanlık mücadelesidir; kadınların güvenliği, onuru ve hakları için bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.