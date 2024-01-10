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Yerel Olumsuz hava şartları nedeniyle 12 BUDO seferi iptal edildi
Yerel

Olumsuz hava şartları nedeniyle 12 BUDO seferi iptal edildi

Yeniakit Publisher
2024-01-10 08:33:00 -
Olumsuz hava şartları nedeniyle 12 BUDO seferi iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO), 11 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılacak olan seferlerini iptal etti. BUDO'dan yapılan duyuruda, 07.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 12 deniz otobüsü seferinin iptal edildiğini belirtti.

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