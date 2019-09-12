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Ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına "24 taksitli" ceza

Antalya'da bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası sonrası yargılanan sanığa verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası, 24 bin 300 liraya çevrilerek 24 taksitle ödenmesine karar verildi

12 Eylül 2019 Perşembe 12:53
Ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına "24 taksitli" ceza

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası sonrası yargılanan sanığa verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası, 24 bin 300 liraya çevrilerek 24 taksitle ödenmesine hükmedildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına kazada yaralanan Ramazan Göçer, hayatını kaybeden Zeynep Göçer'in yakınları ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık İsmail Vural Çalışkan, duruşmaya gelmedi.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme ise sanığa 4 yıl hapis cezası verdi. Heyet, "iyi hal" indirimi uygulanarak 3 yıl 4 aya indirildiği cezayı daha sonra 24 bin 300 liraya çevirdi, 24 taksitle ödenmesine karar verdi.

Göçer ailesinin avukatı Şevki Gönüllü, sanığın olay sırasında alkollü olduğunu, önceden de yine aynı suçtan ehliyetine el konulduğunu öne sürdü.

Gönüllü, karara itiraz edeceklerini kaydetti.

Ramazan Göçer'in kullandığı araç 16 Ekim 2016'da Dumlupınar Bulvarı'nda İsmail Vural Çalışkan yönetimindeki otomobille çarpışmış, kazada sürücü Göçer ile araçtaki annesi Zeynep Göçer (58) yaralanmıştı.

Zeynep Göçer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken, diğer aracın sürücüsü Çalışkan, bir süre sonra polise teslim olmuştu. Daha önce Asliye Ceza Mahkemesinde başlanan yargılamada, verilen görevsizlik kararının ardından dosya Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:53
  1. dava
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  3. hapis
  4. Ramazan Göçer
  5. trafik kazası

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