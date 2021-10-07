Ölümler arttı, söylentilere değil bilimsel verilere göre hareket edin
Koronavirüse karşı en etkili silah olan aşılama tüm dünya ile Türkiye’de de hızla sürerken, uzmanlar hamilelik döneminde Kovid-19 aşısı konusunda tereddüte düşen anne adaylarına Yeni Akit aracılığı ile önemli uyarıda bulundular.
Resul Ekrem Şahan Ankara
Kahramanmaraş Tabipler Odası Başkanı Lütfi Tiyekli, “Aşıların gebelerde uygulanmayacağı yönünde herhangi bir veri yok. Daha önce de Türkiye’de birçok aşı yapıldı ve yapılmaya da devam ediliyor. Bu aşılara gebelere de uygulanıyor. Kamuoyunda aşı karşıtlığı algısı var. Ama bilimsel olmayan bu iddialar doğru değil. Doğru teknik ve zamanda yapılırsa bu aşıların yapılmasında herhangi bir tehdit yoktur. Gebeler normalde bir parol ilacının verilmediği dönemde Kovid-19 aşısı yapılması tereddütünde haklılar. Ama Kovid-19’dan gebelik sürecinde kaybettiğimiz çok hasta var. Biz bir işi yaparken bilimsel verilerle ile gitmemiz lazım. Körü körüne yanlış demememiz lazım” dedi
Kesinlikle aşı olmalılar
Gebelerin kesinlikle aşı olmaları gerektiğini belirten Kayseri Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet İlhan Şahin ise şu uyarılarda bulundu: “Gebelik sürecinde kovide yakalanıldığı zaman sonuçları çok daha ağır oluyor. Kayseri’de çokça gebeyi Kovid-19’dan dolayı kaybettik. Burada gebeler üzerinde yapılan aşıların da güvenli olduğu görüldü. Hatta bebekler antikorla doğdular.”