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Yerel Ölümle dans ediyor! Motosikletini yatarak kullandı
Yerel

Ölümle dans ediyor! Motosikletini yatarak kullandı

Yeniakit Publisher
2024-05-27 14:50:16 - 2024-05-27 14:50:15

Bursa’da motosikletini yatarak kullanan bir kişi, hem kendi canını hem de yolda seyir halinde olan diğer vatandaşların canını tehlikeye attı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, üzerine yatarak kullandığı motosikletle trafikte tehlikeli şekilde seyretti. Kara yolunda zaman zaman hızını 125 kilometreye çıkaran sürücüyü görenler, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntüler, İnegöl ilçesi Bursa-Ankara yolunda kaydedildi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan kasklı sürücü, motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti bir süre bu şekilde kullanan ve zaman zaman hızını 125 kilometreye kadar çıkaran şahsı görenler o anları görüntüledi.
Trafiği tehlikeye düşüren sürücü, bir kazaya karışmadan gözden kayboldu.

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