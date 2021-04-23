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Yerel Ölüme terk edildiler... Türkiye kurtardı!
Yerel

Ölüme terk edildiler... Türkiye kurtardı!

Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 28 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 07:29:00 -
Ölüme terk edildiler... Türkiye kurtardı!

Edinilen bilgilere göre, saat 03.55’te, Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kıyıya çıkarılan göçmenler sağlık kontrolü ve ifadelerinin alınmasının ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

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