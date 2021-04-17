Ölüme gidiyorlardı: 220 göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
Balıkesir, İzmir ve Çanakkale'de, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türkiye kara sularına itilen 220 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Güneş Adası üzerinde içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun sürüklendiği ve düzensiz göçmenlerin kendi imkânlarıyla ada üzerine çıktığı bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından 84 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İzmir'in Dikili ilçesinde de Yunanistan unsurlarınca Türkiye karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen kurtarılmıştır.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türkiye karasularına geri itilen 2 lastik bot içerisindeki 110 düzensiz göçmen kurtarıldı.