Ölüme böyle uğurlandılar! Otobüsün otogardan çıkış görüntüsü ortaya çıktı
Mersin-Adana otoyolunda 10 kişinin hayatını kaybettiği zincirleme kazada Diyarbakır’dan hareket eden otobüsün otogardan çıkış görüntüleri ortaya çıktı.
Dün sabah saatlerinde Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminalinden çıkıp Diyarbakır-İstanbul seferini yapan 34 SD 8821 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, Mersin-Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yenice mevkiinde yağışlı hava nedeniyle kayarak devrilip karşı şeride geçti. Pikap, kamyon, otomobil ve devrilen otobüsün karıştığı zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı.
Otogardan çıkış görüntüsü ortaya çıktı
Mersin-Adana otoyolunda seyir halinde olan ve Tarsus ilçesinde devrilen otobüsün Diyarbakır Şehirlerarası otogarından hareket ettiği ve yolcuların otobüse bindiği görüntüler ortaya çıktı.
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