Ölümden döndüğü kazada flaş gelişme!

İbrahim Tatlıses geçtiğimiz aylarda ciddi bir trafik kazası geçirmiş ve adeta ölümden dönmüştü. Kazanın devam eden dava sürecinde sonuca gelindi. Savcılık, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmamaları nedeniyle takipsizlik kararı verdi.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Ağustos ayında bir trafik kazası geçirmiş ve şarampole yuvarlanan aracının içerisinde sıkışıp kalmıştı. Adeta ölümden dönen İbrahim Tatlıses, hastanede tedavi altına alınmış ve alçılı ayakları ile aynı günün akşamı sahneye çıkmıştı. 25 Ağustos'ta gerçekleşen trafik kazası ile ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sabah'ta yer alan habere göre; kazayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık, olayla ilgili 8 kişinin ifadesini aldı.

Sekiz kişinin arasında İbrahim Tatlıses de yer aldı. Karşı araç olan kamyonetin sürücüsü Gültekin Gülsoy'dan şikayetçi olunmadı.

Savcılık; birbirlerinden şikayetçi olmamaları nedeni ile takipsizlik kararı aldı.