Ölümcül hata bir can aldı! Peş peşe açıklamalar: Kene'ye karşı daha dikkatli olun! Doktorlar tavsiye etti!

Havaların ısınmasıyla ve aşırı sıcaklarla birlikte açık alanlarda kene vakaları da artış gösterdi. bilinçsiz müdahale ya da ciddiye alınmama nedeniyle kene yapışmaları ölümcül olabiliyor. Son olarak Yozgat'ta vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran M.G. 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, ikamet eden, 41 yaşındaki M.G. 14 Haziran'da ateş ve bulantı şikayetiyle Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

M.G, burada yapılan ilk müdahalenin ardından önce Sorgun Devlet Hastanesi'ne ardından Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan ve müdahaleye rağmen kurtarılamayan M.G'nin cenazesinin bugün ilçede toprağa verileceği öğrenildi.

M.G'nin 12 Haziran'da vücuduna yapışan keneyi kendisinin çıkardığı öğrenildi.

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Havaların ısınmasıyla birlikte açık alanlarda kene vakaları da artış gösterdi. bilinçsiz müdahale ya da ciddiye alınmama nedeniyle kene yapışmaları ölümcül olabiliyor. Son olarak Yozgat'ta vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran M.G. 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, ikamet eden, 41 yaşındaki M.G. 14 Haziran'da ateş ve bulantı şikayetiyle Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

M.G, burada yapılan ilk müdahalenin ardından önce Sorgun Devlet Hastanesi'ne ardından Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan ve müdahaleye rağmen kurtarılamayan M.G'nin cenazesinin bugün ilçede toprağa verileceği öğrenildi.

M.G'nin 12 Haziran'da vücuduna yapışan keneyi kendisinin çıkardığı öğrenildi.

Uzman Dr. Ali Demir uyardı, “Kene’ye karşı daha dikkatli olun”

Yerköy Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ali Demir, kene ısırıklarının hafife alınmaması gerektiğini belirtti.

Son zamanlarda artan kene vakalarına dikkat çeken Dr. Demir, vatandaşları bilinçli olmaya ve önlem almaya çağırdı.

Dr. Ali Demir, “Kene ısırıkları ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi ölümcül hastalıklara neden olabilen kenelere karşı dikkatli olunmalıdır” dedi. Kenelerin genellikle açık alanlarda, çimenlik ve ormanlık bölgelerde bulunduğunu belirten Demir, “Bu tür alanlarda zaman geçiren kişilerin, döndükten sonra vücutlarını kene kontrolünden geçirmeleri hayati önem taşımaktadır” diye ekledi.

Kenelerle mücadelenin en etkili yolunun önlem almak olduğunu vurgulayan Dr. Demir, şunları söyledi: “Uzun kollu giysiler giymek, pantolon paçalarını çorapların içine sokmak ve böcek kovucu spreyler kullanmak gibi basit tedbirlerle kene ısırıklarından korunmak mümkündür. Kene ısırığı durumunda ise hemen sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.”

Yerköy Devlet Hastanesi’nin kene ısırıkları konusunda gerekli tüm tedbirleri aldığını ve vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Dr. Demir, “Erken müdahale, hayati riskleri azaltmada büyük önem taşır. Keneyi kendi başınıza çıkarmaya çalışmak yerine, uzmanlardan yardım alınması gerekir” dedi.