  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Belediye başkanları onu, o vatandaşı kandırıyor! ‘Akraba Çiftiğinde’ Özgür Özel’i takan yok

Sözcü’nün Diyanet hazımsızlığı kıtaları aştı! Laikçi yobazlar gavurdan beter

Konut fiyatları uçuşa geçerken şok açıklama: Türkiye'de emlak dünyasını o şirketler ele geçirdi

Hiç akla gelmeyecek kentte doğalgaz emaresine rastlandı! TPAO bölgeye gidiyor, müjde her an gelebilir

‘Karadeniz gazı yalan’ diyenler rezil oldu Doğal gaz ithalatında büyük düşüş

Pislik ve çöp ‘Çeşme’si! Sosyete atıyor CHP'li belediye izliyor

Bayraktar'dan Kızılelma müjdesi! Ellon Musk'tan övgü

Akaryakıtta zam kararı değiştirildi! İşte bu çok büyük sürpriz oldu

CHP’liler şimdi buna ne diyecek? Peygambere hakarette ‘düşünce özgürlüğü’, Mustafa Kemal’e hakarette ‘atın cezaevine’

Türk İHA'ları Rusya'ya bunu da yaptırdı: Sıra dışı bir İHA geliştirdik
Sağlık Ölümcül hata bir can aldı! Peş peşe açıklamalar: Kene'ye karşı daha dikkatli olun! Doktorlar tavsiye etti!
Sağlık

Ölümcül hata bir can aldı! Peş peşe açıklamalar: Kene'ye karşı daha dikkatli olun! Doktorlar tavsiye etti!

Yeniakit Publisher
2024-06-20 22:05:00 - 2024-06-20 22:06:54
Ölümcül hata bir can aldı! Peş peşe açıklamalar: Kene'ye karşı daha dikkatli olun! Doktorlar tavsiye etti!

Yozgat'ta vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran M.G. 6 gün sonra yaşamını yitirdi. Doktorlar peş peşe açıklamalarda bulundu, dikkatli olun uyarısı yaptı.

Havaların ısınmasıyla ve aşırı sıcaklarla birlikte açık alanlarda kene vakaları da artış gösterdi. bilinçsiz müdahale ya da ciddiye alınmama nedeniyle kene yapışmaları ölümcül olabiliyor. Son olarak Yozgat'ta vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran M.G. 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, ikamet eden, 41 yaşındaki M.G. 14 Haziran'da ateş ve bulantı şikayetiyle Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

M.G, burada yapılan ilk müdahalenin ardından önce Sorgun Devlet Hastanesi'ne ardından Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan ve müdahaleye rağmen kurtarılamayan M.G'nin cenazesinin bugün ilçede toprağa verileceği öğrenildi.

M.G'nin 12 Haziran'da vücuduna yapışan keneyi kendisinin çıkardığı öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Havaların ısınmasıyla birlikte açık alanlarda kene vakaları da artış gösterdi. bilinçsiz müdahale ya da ciddiye alınmama nedeniyle kene yapışmaları ölümcül olabiliyor. Son olarak Yozgat'ta vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran M.G. 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, ikamet eden, 41 yaşındaki M.G. 14 Haziran'da ateş ve bulantı şikayetiyle Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

M.G, burada yapılan ilk müdahalenin ardından önce Sorgun Devlet Hastanesi'ne ardından Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan ve müdahaleye rağmen kurtarılamayan M.G'nin cenazesinin bugün ilçede toprağa verileceği öğrenildi.

M.G'nin 12 Haziran'da vücuduna yapışan keneyi kendisinin çıkardığı öğrenildi.

Uzman Dr. Ali Demir uyardı, “Kene’ye karşı daha dikkatli olun”

Yerköy Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ali Demir, kene ısırıklarının hafife alınmaması gerektiğini belirtti.

Son zamanlarda artan kene vakalarına dikkat çeken Dr. Demir, vatandaşları bilinçli olmaya ve önlem almaya çağırdı.

Dr. Ali Demir, “Kene ısırıkları ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi ölümcül hastalıklara neden olabilen kenelere karşı dikkatli olunmalıdır” dedi. Kenelerin genellikle açık alanlarda, çimenlik ve ormanlık bölgelerde bulunduğunu belirten Demir, “Bu tür alanlarda zaman geçiren kişilerin, döndükten sonra vücutlarını kene kontrolünden geçirmeleri hayati önem taşımaktadır” diye ekledi.

Kenelerle mücadelenin en etkili yolunun önlem almak olduğunu vurgulayan Dr. Demir, şunları söyledi: “Uzun kollu giysiler giymek, pantolon paçalarını çorapların içine sokmak ve böcek kovucu spreyler kullanmak gibi basit tedbirlerle kene ısırıklarından korunmak mümkündür. Kene ısırığı durumunda ise hemen sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.”

Yerköy Devlet Hastanesi’nin kene ısırıkları konusunda gerekli tüm tedbirleri aldığını ve vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Dr. Demir, “Erken müdahale, hayati riskleri azaltmada büyük önem taşır. Keneyi kendi başınıza çıkarmaya çalışmak yerine, uzmanlardan yardım alınması gerekir” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23