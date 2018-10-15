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Ölüm yolculuğunun görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'de, kasasında Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyonun kazadan dakikalar önceki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 06:27
Ölüm yolculuğunun görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülere göre ölüm yolculuğuna çıkan mültecilerin içerisinde bulunduğu kamyon kasasının üzerinin brandayla kapalı olduğu belirlendi.

Kazadan kısa bir süre öncesine ait olan görüntülerde kamyon şoförünün hızla ilerlediği ortaya çıktı. Ülkelerindeki açlık ve sefaletten yeni bir yaşam umuduyla yola çıkan ve bunun için kamyon kasasında soğuğa aldırış etmeden yolculuk yapmak zorunda kalan mültecilerden 22'si hayatını kaybetti, 13'ü de yaralandı. 

 

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 06:27
  1. izmir
  2. mülteci
  3. yunanistan
  4. Samos Adası

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