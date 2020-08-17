Ölüm üzerine 4. bölüm! Ölüm anındaki kişiye telkin nasıl yapılır?

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya, ölüm anındaki kişiye nasıl telkinde bulunulması gerektiğini anlattı.

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Telkin nedir?

"Telkin, bir kişinin ruhunu imanla teslim edebilmesi için ona ölüm anında Kelime-i Tevhid'i hatırlatmaktır." diyen Mehmet Kapukaya, "Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV) 'Ölmek üzere olan kişilere Kelime-i Tevhid'i telkin edin' buyurmuştur. Telkin vefat etmek üzere olan kişiye birkaç defa söylenir. Ölüm anındaki kişiye ısrarla Kli,me-i Tevhid getir denmez. Biz onu kendimizce tekrar ederiz ki o da duyup tekrar etsin." ifadelerini kullandı.

Ölmek üzere olan kişilerin yanı9nda Yasin-i Şerif okumanın önemine de değinen Kapukaya, şunları söyledi:

"Bu konuda da çok çeşitli Hadis-i Şerifler bulunmaktadır. Yasin-i Şerif'in okunmasındaki amaç da ölecek kişinin huzur bulması ve ruhunu imanla ve Kur'an ile teslim etmesidir."

'Gözyaşımızı içimize akıtmalıyız'

"Yakınlarımızı kaybettiğimizde deyim yerinde ise gözyaşımızı içimize akıtmalıyız. Peygamber Efendimiz (SAV), cenaze sebebi ile bağırıp çağıranları, yaka - paça yırtanları kınamıştır."